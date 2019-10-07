Rafael Abrahamyan ve Türk rakibi Batuhan Akduman'ı bok mücadelesi spor sınırlarını aştı. Ermeni asıllı dövüşçü Rafael Abrahamyan'ın rakibinin üzerine çıkarak boğmaya çalışması izleyenleri şok etti. Soysal medyada paylaşılan ve tepki toplayan olay sonrası Batuhan Akduman kimdir ve Batuhan Akduman biyografi konuları araştırılmaya başlandı.

BATUHAN AKDUMAN KİMDİR?

Batuhan Akduman MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusudur.

1995 doğumlu genç sporcu 24 yaşında ve 65 kg'dir.

Batuhan Akduman

BATUHAN AKDUMAN HAKKINDA

Batuhan Akduman'ın performans bilgileri MMA Federasyonu verilerine göre şu şekildedir:

Galibiyet: 1

Mağlubiyet: 4

Klasmanı: New Class