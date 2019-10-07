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Batuhan Akduman kimdir?

Ermeni dövüşçü Rafael Abrahamyan ve Türk rakibi Batuhan Akduman arasında yaşanan mücadele boks sınırlarını aştı. Rafael Abrahamyan boks esnasında rakibi Batuhan Akduman'ı öldürmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrası Batuhan Akduman kimdir sorusu akıllara geldi.

07.10.2019 08:47Batuhan Akduman kimdir?

Rafael Abrahamyan ve Türk rakibi Batuhan Akduman'ı bok mücadelesi spor sınırlarını aştı. Ermeni asıllı dövüşçü Rafael Abrahamyan'ın rakibinin üzerine çıkarak boğmaya çalışması izleyenleri şok etti. Soysal medyada paylaşılan ve tepki toplayan olay sonrası Batuhan Akduman kimdir ve Batuhan Akduman biyografi konuları araştırılmaya başlandı.

BATUHAN AKDUMAN KİMDİR?

Batuhan Akduman MMA Federasyonu 6. seviye dövüş sporcusudur.
1995 doğumlu genç sporcu 24 yaşında ve 65 kg'dir.

Batuhan Akduman

BATUHAN AKDUMAN HAKKINDA

Batuhan Akduman'ın performans bilgileri MMA Federasyonu verilerine göre şu şekildedir:

Galibiyet: 1

Mağlubiyet: 4

Klasmanı: New Class


Gündem, Spor, Güncel

YORUMLAR(2)
MURAT:5 maç yap 4 ünü kaybet meslek değiştir koçum sen rezil etme daha fazla ne kendini ne miletini
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HAKI:ERMENI SOPURCU KINİYORUM YAZIKLAR OLSUN
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