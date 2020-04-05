Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, "Manchester City o dönem bana 1 milyon pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım. Hiçbir zaman para konuşmadım" dedi.

05.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:35

Tuzlaspor'da forma giyen 1991 doğumlu Batuhan Karadeniz, Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batuhan, "Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum. Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim. Galatasaray'a da transferim olmak üzereydi ama olmadı. Benim nasibimden dolayı olmadı." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRDIM"

Golcü oyuncu, "İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım, A Milli Takım'da da omzum çıkmıştı.Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım" ifadelerini kullandı.

Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi

"MESSİ DE BATUHAN DA FUTBOLCU"

28 yaşındaki oyuncu, "Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir" diye konuştu.

Batuhan’dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Etiketler: Batuhan Karadeniz, Manchester City, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Batuhan Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse, son durumunu anlattı Spor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse, son durumunu anlattı
Galatasaray’ın Diagne için istediği bonservis bedeli belli oldu Spor
Galatasaray'ın Diagne için istediği bonservis bedeli belli oldu
Kolombiyalılar yazdı! Falcao’nun gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı Spor
Kolombiyalılar yazdı! Falcao'nun gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı
Galatasaray’da City modeli! Transferde dikkat çeken detay Spor
Galatasaray'da City modeli! Transferde dikkat çeken detay
Sokağa çıkma yasağına uymayan yıldız oyuncu tutuklandı Spor
Sokağa çıkma yasağına uymayan yıldız oyuncu tutuklandı
Jardel’den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım Spor
Jardel'den G.Saray taraftarına mesaj: O maçı asla unutmayacağım
Menajeri ’Görüşmeler bitti’ dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım Spor
Menajeri "Görüşmeler bitti" dedi, Dorukhan çark etti: Yanlış anlaşıldım
Icardi’nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu Spor
Icardi'nin başını Wanda Nara yaktı! İtirafı yüzünden takımdan kovuldu

Son Dakika Spor Haberleri

11:34: Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket - Spor 11:28: Trabzonspor Kulübünden taraftarlara ücretsiz dergi erişimi - Spor 11:26: Genç futbolcu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle antrenmanlarını evinde yapıyor - Spor 11:24: Corona krizinde Galatasaray'dan maaş kararı! - Spor 11:21: Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi - Spor 10:45: Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor - Spor 10:23: Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum - Spor 10:19: Falcao, Al Hilal ile görüştü - Spor 10:07: Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek - Spor 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber