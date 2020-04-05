Batuhan’dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi

Tuzlaspor'da forma giyen 1991 doğumlu Batuhan Karadeniz, Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batuhan, "Herkesin hayatında keşkeler çok oluyor. Bunu sayamayacağım. Hayatım boyunca pişmanlık yaşayacağım Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum. Trabzonspor'da faydalı olmak isterdim. Galatasaray'a da transferim olmak üzereydi ama olmadı. Benim nasibimden dolayı olmadı." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRDIM"

Golcü oyuncu, "İngiltere'de güzel anılarımız geçti. İngiltere'ye 2 kez gittik, biz 3 arkadaştık, bizi beğendiler. Birkaç maç oynadık, sonrasında Manchester City beni istedi. İngiltere'ye o dönem transfer çok zordu. Şu an hala çok zor bizim ülkemizdeki gibi değil orada... Manchester City o dönem bana 1 milyon Pound verdi ama Beşiktaş vermedi. Sonrasında Beşiktaş'ta profesyonel oldum, Eskişehirspor'a kiralandım. A Milli Takıma da çağrılmıştım, A Milli Takım'da da omzum çıkmıştı.Eskişehirspor'da çok iyi bir dönem geçirdim. O dönem hatta ikinci yarıda Milan Baros'dan ya 1 gol fazla ya da 1 gol eksik attım. Beşiktaş altyapısında yetiştim, hiçbir zaman para konuşmadım. Beşiktaş'tan Eskişehirspor'a giderken de para kazandırdım" ifadelerini kullandı.

"MESSİ DE BATUHAN DA FUTBOLCU"

28 yaşındaki oyuncu, "Fatih Hoca'yı Fenerbahçelisi de sever, her kesim sever fakat bunun dillendiremez ama içinden sever. Fatih Hoca'nın sevmeyeni çok azdır. Fatih Terim, Türk futbolunun babasıdır. Messi ve Ronaldo'nun tanımı futbolcu. Biz yurt dışında çıktığımızda soruyorlar 'İşiniz nedir?' diye ben de futbolcuyum diye cevap veriyorum. Messi de Batuhan da futbolcu. Bence böyle yıldızların ismi farklı olmalı. Teknik direkörlükte de böyle Fatih Hoca ve diğer hocalar. Fatih Hoca'ya Allah uzun ömür versin, ben de yeri çok özeldir" diye konuştu.