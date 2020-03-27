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Batuhan Ekşi telenovela'nın sorularını yanıtladı

Başarılı oyuncu Batuhan Ekşi İspanya'nın Telenovela dergisine konuk olarak kendisi hakkında bilinmeyenleri cevaplandırdı.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
Batuhan Ekşi telenovela'nın sorularını yanıtladı



İspanya 'da yayınlanan dizileriyle& ; büyük bir hayran kitlesine ulaşan Batuhan Ekşi Telenovela dergisinin sorularını yanıtladı. Batuhan Ekşi, Barcelona ve Madrid seyahatlerinde insanların kendisine gösterdikleri ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi. Komedi projesinde de yer almak istediğini söyleyen Ekşi ' komedi projesinde yer almadım bugüne kadar absürt bir karakteri canlandırmak istiyorum."dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: İspanya, Magazin

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