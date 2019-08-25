Haberler» Spor» Haber

Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da

Yahyalıspor, TFF 2. Lig 1922 Konyaspor forması giyen Kayserili Batuhan Hidayetoğlu'nu renklerine bağladı.

25.08.2019 11:31 Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da
Yahyalıspor, TFF 2. Lig 1922 Konyaspor forması giyen Kayserili Batuhan Hidayetoğlu'nu renklerine bağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yahyalıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi hazırlıklarının 2.etabını Erciyes'te yaptığı 10 günlük çalışma ile tamamlayan Yeşil-Beyazlılar ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig öncesi hem çalışmalarını hem transferlerini sürdüren Yeşil-Beyazlılar orta sahaya takviye yaptı.

Geçtiğimiz sezon 1922 Konyaspor forması giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Batuhan Hidayetoğlu, yeni sezonda Yahyalıspor'a transfer oldu. 2011 yılında futbola Mevlana Yıldızspor'da başlayan Batuhan Hidayetoğlu, Kayseri Şekerspor, Kayseri Erciyesspor ve 1922 Konyaspor formaları giydi.

Batuhan Hidayetoğlu'nun maç sayıları ve gol sayıları;

Türkiye Kupası - 1 maç

TFF 3.Lig - 12 maç

TFF 2.Lig -30 maç 2 gol

Elit Akademi Ligi U19 - 9 maç 2 gol

Akademir Ligi U19 - 1 maç

Akademir Ligi U17 - 15 maç 5 gol

Akademir Ligi U16 - 22 maç 13 gol - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:52   Çaykur Rizespor - Sivasspor (Maç önü)
11:37   "Savaşan bir Fabricio görecekler"
11:37   Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı
11:36   Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
11:32   Hüseyin Eroğlu: "Genç bir takımız ve sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz"
11:31   Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor'da
11:28   Başkan Şayir'den genç sporcuya teşekkür