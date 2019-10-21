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Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı

Bandırmaspor'un sahasında Niğde Belediye'yi 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, takımına galibiyeti getirerek mücadeleye damga vurdu.

21.10.2019 12:38

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan takımlardan Bandırmaspor, ligin 9. haftasında sahasında Niğde Belediye ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-1 galibiyetle bitiren Bandırmaspor'da sezona fırtına gibi başlayan Batuhan Karadeniz damga vurdu.

BATUHAN KARADENİZ FIRTINASI

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Niğde Belediye'nin golünü 11. dakikada Embiya Ayyıldız atarken, ev sahibi Bandırmaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 6. ve 90. dakikalarda Batuhan Karadeniz, 68. dakikada Sinan Akaydın ve 90. dakikada Erkan Taşkıran kaydetti.

Son 3 maçta 5 gol atan ve bu hafta da rakip fileleri sarsmayı başaran 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki 8. resmi maçında 6 gole ulaşmayı başardı.

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Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Batuhan Karadeniz, Niğde, Spor

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ADINIZI YAZIN:pislik ancak oraya yakisir ikinci liggggggggggggggg
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