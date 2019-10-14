Haberler » Spor » Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı

Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı

TFF 2.Lig kırmızı grupta yer alan Bandırmaspor'un Sakaryaspor'u evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

14.10.2019 13:30

TFF 2.Lig kırmızı grupta mücadele eden Bandırmaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Tuzlaspor maçının 90+6. dakikasında takımına galibiyet golünü getiren Batuhan, dün oynanan Sakaryaspor maçında da sahnedeydi.

2 GOL ATIP GALİBİYETTE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Balıkesir ekibinin sahasında Sakaryaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran 28 yaşındaki futbolcu 7. resmi maçında 4. golünü kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Bandırmaspor, 8 haftası geride kalan ligde 3. sırada yer alıyor.

LöwLöw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

FransaFransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlkay Gündoğan ve Emre Canİlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması

Batuhan Karadeniz 2 gol attı, Bandırmaspor rahat kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Karadeniz, Spor

YORUMLAR(9)
DURAN TEKERLEK:abartmayın
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
10.5 LU:BANDIRMASPORU kötüleyen küçük görenlere sesleniyorum keske pazar günü sakaryaya koydugumuz maçı izleseyebilme şansınız olsaydı süper lig deki çoğu takımın perfonmansından daha kaliteli top oynandı şimdi kendi il veya ilçelerinizdeki takımınızını gözden geçirin diyorum ayrıca sakarya sporluları yönetim istifa çağrısıda bir harikaydı :)) sakaryaspor kümeye banban 1. lige
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ancak orda oynayabilen bir futbolcu amatör buyultmeyin sumukluyu bu kadar
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
CORCİ:bu adamın çok sağlam torpili var. . . madem 2. ligdeki gol atan futbolcuları haber yapıyorsunuz bizim ikinci lig takımından samet abi de son maçta 3 gol attı. onu da haber yapın.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
FİGOO:alalası yok batuhan süperligde çok büyük yıldız olarak görünüyordu böyle birden çöküşü onu haber yapıyor, yoksa senin samet abinlik bişe yok atmaya devam etsin o
Yayından Kaldır
1 0
ADINIZI YAZIN:çok değil beş maça kadro dışı kalır.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
SAMİ DÜZ:''ikinci ligde oynayan eski süper lig ouyuncusu''
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YYYY:Bu adamı devamlı göz önüne getirmeye çalışan medyayı anlayamıyorum!Adam Bandırmasporda oynamaya başlamış
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
USTA:KENDİNİ BİTİREN FUTBOLCU
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:32 Fransa basınından haberler ve türk futbolseverlerden röportajlar...
15:32 Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı
15:30 Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu
15:24 Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar
15:26 Trabzonspor'dan "Temel Yaşam Destek Eğitimi"
15:22 Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
15:22 Cenk Şahin'e bir destek de Memleketi Zonguldak'tan...
14.10.2019 15:34:52