Batuhan Otizmli Çocuklara Umut Oldu

Akgün ailesi, oğullarının azmi ve başarılarıyla, diğer otizmli bireylere örnek olmasını istiyor.

Türkiye'de otizmli çocuk sayısı 550 bin… O çocuklardan biri de Halil Batuhan Akgün… Halil-Selda Akgün çiftinin oğlu olan Batuhan, sporla hayat buldu. Doktorların 3 yaşındayken otizm tanısı koyduğu Batuhan şu an 20 yaşında. Ailesinin desteğiyle spora başlayan koca yürek 10 kilometre koşuyor. Bodrum'da yaşayan Batuhan, bu yaşına kadar birçok spor dalıyla ilgilendi. Annesiyle birlikte MACFit'te spora başlayan Batuhan, eğitmenlerin çabasıyla atletizme yöneldi. İlk denemesinde 1 saat 36 dakika 9 saniyede 10 kilometreyi koşan Batuhan, ikinci yarışını 1 saat 30 dakika 14 saniyede tamamladı. Her geçen gün derecesini geliştiren Batuhan, son yarışında süreyi 1 saat 17 dakika 49 saniyeye kadar düşürdü.

Oğlunun hedefinin bir saatin altında koşmak olduğunu belirten baba Halil Akgün, ''Geç konuşma problemi nedeniyle 3 yaşındayken oğlumuzu kreşe gönderdik. Kreşteki eğitmenlerimiz rehabilitasyon merkezine gitmemizi önerdiler. İşte otizmle orada tanıştık. Biz Batuş'umuzun hep yanında olduk. Önce yüzme dersine gönderdik. Şu anda tüm stillerde yüzebiliyor'' dedi.

Onlar için asıl dönüm noktasının MACFit'in desteğiyle başladığını kaydeden Akgül, ''Eşim bir yıl önce Bodrum'daki MACFit Midtown'da spora başlama kararı aldı. Eğitmenlere oğlumuzun durumunu anlatmış. Onlar da 'MACFit olarak Batuhan'a yardıma hazırız' dediler. Kendisi bir senedir MACFit'te çalışıyor. Eğitmenlerin önerisiyle atletizme başlama kararı aldık. Batuhan'la şu ana kadar birçok yarışta koştuk. Koşmayı çok seviyor ve bizimle birlikte koşuyor. 7 Nisan'da İstanbul Yarı Maratonu'nda koşacak. Biz her zaman oğlumuzun yanında olduk. Eşimin bu mücadele azmi ve hırsı, Batuhan'ın en büyük destekçisi oldu. Toplumumuzda otizmli ailelere karşı bir bilinçsizlik var. Bu da aileleri çok fazla yıpratıyor. Otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Herkesin bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler