Batuhan Yaşar: "Haberin kaynağı Kemal Kılıçdaroğlu"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesine CHP'deki son durumu taşıdı. "Haberin kaynağı Kemal Kılıçdaroğlu" iddiasını dile getiren Yaşar, önceki kongrede Muharrem İnce'ye oy veren 447 delegenin şeceresinin çıkartıldığını, CHP'de yapılan anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4. sıraya düştüğünü aktardı.



Batuhan Yaşar'ın yazısının tamamı ise şöyle:



"CHP kulisleri çalkalanıyor..



Artık isim vermeden veya sadece kaynak göstererek bir şey de yazamayacağız..



Gazeteciliği kirlettiler..



Bir de utanmadan 'yandaşlar' filan diyorlar..



Kim acaba 'yandaşın' büyük babası?



Haberci-haber kaynağı ilişkisinde bazı sınırlar, çizgiler olur..



Bunlar aşılmaz, daha doğrusu aşılamaz..



Son olayda çok iyi gördük ki 'birileri' çok başka boyutlara geçmiş!



Fark ettiniz mi bilmiyorum..



Yalanlanan isimler hep aynı, olaylar da birbirinin ikizi..



Dün TBMM yine çok hareketliydi..



Kulağımıza o kadar fazla şey fısıldandı ki!



Hangisini yazacağız bilmiyorum..



CHP fokur fokur kaynıyor..



Olay pek de kapanacağa benzemiyor..



Genel Merkez'den talimat verilmiş:



-"Bu konuda konuşmayın.."



Yani her zamanki gibi soğutmaya bırakmışlar..



Böyle bir şey olabilir mi?



Bu kadar yalan soğur mu?



KILIÇDAROĞLU BU HAREKETİ NEDEN YAPTI?



Bu sorunun cevabı yok biliyor musunuz?..



CHP'liler de "Muharrem İnce'nin neden hedefe konulduğunu" bulamıyor çünkü..



Nisandaki kurultayda "Kemal Bey, Muharrem İnce'yi zaten siyasi mevta haline getirecekti" diyorlar..



24 Haziran 2018 seçimleri öncesi İnce ekibinin işi bitirilmişti..



Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yakın bütün milletvekillerinin üstü çizildi..



Şimdi sıra Muharrem İnce'yi destekleyen 447 delegeye gelmiş..



Sezar'ın hakkı Sezar'a..



Kemal Bey bu konuda çok iyi çalışmış..



O 447 kişinin şeceresini çıkartmış..



Bu delegelerin de işi bitiriliyor..



Anlayacağınız bir daha kurultay murultay göremeyecekler..



Bir zamanlar Brezilya dizileri vardı ya..



-Kin, intikam, ihtiras, kumpas, yalan, dolan..



Vizyona konan bu yeni CHP filminde emin olun fazlası var eksiği yok..



KILIÇDAROĞLU 4. ÇIKMIŞ



Bir de kulaktan kulağa yayılan bir kamuoyu araştırmasından söz ediliyor..



"CHP koltuğunda kimi görmek istersiniz?" diye sormuşlar..



İlk sırada Ekrem İmamoğlu, ardından da Özgür Özel gelmiş..



Üçüncü sırada Muharrem İnce var..



En düşük destek kime çıkmış dersiniz?



Kemal Kılıçdaroğlu'na..



Yalan/çark, yalan/dolan, yalan/soğutma..



Olacağı bu..



ÇEKENİN ELİNDE KALIYOR



Çok üzücü kelimeler, cümleler duyduk..



Kemal Bey'i kim daha fazla çekerse onun elinde kalıyormuş..



Grup yönetimi, Genel Merkez, Tuncay Özkan ve diğer hizipler..



"Bu böyle fazla gitmez" diyorlar..



Her kafadan başka ses çıkıyor..



Otorite kalmamış..



Bir de belediye başkanlarına söz geçirilemediği konuşuluyor..



İzin almadan Avrupa'da başkent başkent dolaşanlar işaret ediliyor..



OLAYLAR NASIL BAŞLADI?



Buraya nasıl gelindiği çok önemli..



Hemen parçaları birleştirelim:



Kemal Bey, 10 gün önce "Sözcü, basının yeni amiral gemisi" dedi..



Bir gün sonra da "CHP'yi yönetmek ülkeyi idare etmekten daha kolay" ifadesini kullandı..



Peşinden de garip bir cümle daha sarf etti:



-"CHP'yi 10 yılda çok değiştirdik.."



Konuşmayı radyodan dinlerken "Bunun arkasından ne çıkacak?" diye sormaktan kendimi alamadım..



Sonra Rahmi Turan'ın 'yalan' haberi patladı..



İki gün sonra da bir baktık ki Kemal Bey, FOX'ta karşımızda..



Yayında "Haber doğrudur, ismi de biliyorum ama açıklamam" demedi mi?



-Aynen kelimesi kelimesine bu ifadeyi kullandı..



Hani 'yalan haberin' pazarlayıcılarından Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmemiş, konuşmamıştı..



Talat Atilla ile daha geçen yıla ait röportajı çıktı..



Bu kadar kuyruklu yalan hem de peş peşe söylenebilir mi?



Faik Öztrak, pazartesi günü açıklama yaparken zorlandı, kekeledi, geçiştirdi..



"CHP'ye kumpas kuruldu" deyince bütün Türkiye kahkahalarla güldü..



Kim ne yapmış?



-Yalan haberi için yazar ve gazete araştırması yapan kim?



-Yayınlatan kim?



-Sonra çıkıp onu TV'de 'evet hepsi doğrudur' diyen kim?



BOMBA KULİS



Gelelim olayın nasıl olduğuna:



Bir defa olayın ana kaynağında Kemal Kılıçdaroğlu var..



Ondan aşağı doğru yayılıyor..



Bu bilgiyi tek kişi de değil birkaç kişiden birden duydum..



Haberi Kemal Bey, Bülent Kuşoğlu'na söylüyor..



"Niye ona söylüyor?" diye sormayın..



Haberin patlatılması için işte..



Bülent Kuşoğlu'na 'öyle bir şut çek ki kale direğindeki örümcek ağlarını al' diyor anlayacağınız..



Bülent Kuşoğlu hemen harekete geçiyor..



Yakın arkadaşı Talat Atilla'nın kulağına fısıldıyor..



O da 80 yaşındaki Rahmi Turan'a pazarlıyor..



Sonra FOX'ta birileri Kemal Bey için sabah yayınını ayarlıyor..



Kemal Bey de saydırıyor..



Sonrası malum..



Her Kemal Kılıçdaroğlu filmi gibi 'ÇARKLARLA' biten SON!



Ama hala burada eksik bir parça var!



Maalesef bulamadık..



Kemal Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi kim verdi?



Ama en önemlisi bu olaya kim kazandı, kimler de kaybetti diye bakmak daha doğru olur..



Nisan 2020'de karşımıza hiç beklemediğimiz isimler genel başkan adayı olarak çıkabilir" - ANKARA

