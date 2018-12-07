Batum'da Yılbaşı Akşamı Derya Uluğ Rüzgarı Esecek

Tatilcilerin gözde lokasyonlarından biri haline gelen Gürcistan
'ın Batum
şehri, Türk sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ederken, ünlü sanatçı Derya Uluğ
yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluşacak.
"Okyanus" adlı single çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı giriş yapan Derya Uluğ, yılbaşı gecesi Batum'da hayranlarıyla buluşacak. 31 Aralık
gecesi Welmond Hotel'de sahneye çıkacak olan sanatçı, üç saat boyunca sahnede kalarak performansını sergileyecek. Yılbaşı
gecesine özel repertuvar hazırladığını belirten Derya Uluğ, "2019'un herkes için iyi bir yıl olmasını diliyorum. Sevenlerim ile birlikte muhteşem bir gece geçireceğiz" dedi. - İZMİR
07 Aralık 2018 Cuma 11:44