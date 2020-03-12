Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular
Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular Batum'dan gelerek Amasya'ya yerleşen ikizler Alina ve Ahmet Nida Çakan okulda öğrendikleri Türkçe ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde İstiklal Marşını okudular.
12.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:36
Batum 'lu ikizler İstiklal marşını okudular
AMASYA - Batum'dan gelerek Amasya 'ya yerleşen ikizler Alina ve Ahmet Nida Çakan okulda öğrendikleri Türkçe ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde İstiklal Marşını okudular. İkizlerden Alina Çakan, "Türkçe'yi öğrendiğimde ilk İstiklal Marşını öğrendim" dedi ve iki kıta İstiklal Marşını okudu.Türkiye'de özellikle Amasya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İkizlerin annesi Victoria Çakan, "Türkiye'ye yurtdışından, Batum'dan geldik Gürcistan'dan çocuklarım bu sene işte İlkokula gitti Türkiyeyi seçtik' biz hiç Türkçe bilmiyoruz iyi olmaya karar verdik çokta memnunuz öğretmenimiz çok iyi Türkçe gayet güzel Türkçe'de başarı gördük şuanda hiç bir sıkıntımız yok.Türkçe okuyorlar konuşuyorlar arkadaşlarıyla gayet güzel ilişkileri var. Amasya'ya yerleştik çocuklarım Bahçeler içi Şehit Recep Gülen İlkokuluna gönderdik bugün de 12 Mart İstiklal Marşı kabul günüymüş çocuklarım İstiklal Marşı okudular diye konuştu.
AMASYA - Batum'dan gelerek Amasya 'ya yerleşen ikizler Alina ve Ahmet Nida Çakan okulda öğrendikleri Türkçe ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümünde İstiklal Marşını okudular. İkizlerden Alina Çakan, "Türkçe'yi öğrendiğimde ilk İstiklal Marşını öğrendim" dedi ve iki kıta İstiklal Marşını okudu.Türkiye'de özellikle Amasya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İkizlerin annesi Victoria Çakan, "Türkiye'ye yurtdışından, Batum'dan geldik Gürcistan'dan çocuklarım bu sene işte İlkokula gitti Türkiyeyi seçtik' biz hiç Türkçe bilmiyoruz iyi olmaya karar verdik çokta memnunuz öğretmenimiz çok iyi Türkçe gayet güzel Türkçe'de başarı gördük şuanda hiç bir sıkıntımız yok.Türkçe okuyorlar konuşuyorlar arkadaşlarıyla gayet güzel ilişkileri var. Amasya'ya yerleştik çocuklarım Bahçeler içi Şehit Recep Gülen İlkokuluna gönderdik bugün de 12 Mart İstiklal Marşı kabul günüymüş çocuklarım İstiklal Marşı okudular diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Batum'lu ikizler İstiklal marşını okudular
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