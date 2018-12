Batur'a Alevi Bektaşi Federasyonundan Destek Mesajı

Üzerimize düşen ve varsa yapmaya hazırız

Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Cemevinde, Alevi Bektaşi Federasyonu İzmir Bileşenleri ile bir araya gelerek, Federasyon ve bileşenlerinin aktardığı sorunları dinledi. Narlıdere Cemevinde gerçekleşen toplantıya Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubeleri katıldı. Federasyon adına bir konuşma yapan Alevi Bektaşi Federasyonun Başkanı Mustafa Aslan "Narlıderemizde Aleviler olarak, sorunsuz bir şekilde. İbadetlerimizi yerine getiriyor ve her sorunumuzu, en hızlı bir şekilde çözebiliyorsak bunu, başkan Batur'un her zaman yanımızda ve bize her koşulda destek olmasından dolayıdır. Başkan Batura bu yüzden bize verdiği destek ve anlayış için teşekkür ederiz. Biz, Federasyonumuza bağlı bileşenlerimiz ile birlikte Sayın Abdül Batur'unİzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını tebrik ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Her sıkıntımızda bize destek olan Başkan Batur'u, bizde destekliyoruz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Tüm hassasiyetleri ön planda tutacağız

Alevi Bektaşi Federasyonu ve federasyona bağlı bileşenler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Batur,"Alevi vatandaşlarımız için tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları ortaya koymak ve siz değerli federasyon bileşenlerinin takdirini kazanmak çok önemli. Narlıdere Belediyesi olarak, Cemevlerini imar planlarında ibadethane olarak gösterdik. Bu çalışmamız, daha sonra genel merkezimiz tarafından örnek çalışma olarak tüm belediyelere önerildi ve uygulandı. Biz hizmet için varım ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Herkesin, herkesimin günlük hayatını, inancını, bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan özgürce yaşaması için, İzmir'in İzmir kalması için tüm hassasiyetleri ön planda tutacağız. Sivil toplum örgütlerimizle ve derneklerimizle ortak akıl ve işbirliği içinde hareket etme anlayışımıza devam edeceğiz. Ben İzmir için hazırım. Bayrağı İzmirli hemşerilerimize benim taşımam için karar verdiği gün, var gücümle daha yükseye ve ileriye taşıyacağım.Her şey sevmekle başlar. Ben İzmir'i çok seviyorum" dedi.