Batur'a Tam Destek Hep Destek

Batur, ' Spor kökenli bir belediye başkanı olarak her zaman yanınızdayım' dedi. Tarihi havagazı fabrikasında gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl temsilcisi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir şube yöneticileri, Konak Amatör kulüpler derneği yöneticileri ile Konak'ta bulunan Amatör Spor kulüp yöneticileri katıldı.

Sizin derdinizden yine sizden biri anlar

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, 'Sporun içinden, içinizden biri olarak bugün ev sahibi sahada olan takım gibi hissediyorum' dedi. Batur "Bugün Konak ilçesi sınırları içerisinde amatör olarak mücadele veren tüm futbol kulüpleri bir araya getirerek hem tanışalım hem bundan sonra yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çizmek için bir araya geldik. Ben yirmi yıldır Narlıdere'de belediye başkanlığı yaptıktan sonra İzmir'in kalbi olan Konak'ta hizmet vermek üzere görevlendirildik. Biz Konak'ı tarihi ile Kültürü ile bir araya getirerek tercih edilen bir değer haline getireceğiz. Kentsel dönüşüm en önemli sorun. Mimar gözü ile bakınca yaşlanmış ve göz ardı edilmiş mahallelerimizde mimari bakış açımızla yeni ve modern yaşam alanları, vatandaşlarımızın ha ettiği evlerde oturmasını sağlayacak dönüşüm çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğimiz Festivaller ile Konak'ı dünya çapında bilinen ve ziyaret edilen bir turizm değeri seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bugün toplantımıza katılan çoğunuzun da bildiği gibi ben geçmişten bugüne futbolun içinde biriyim. Yıllarca futbol oynadım. Namık Kemal lisesi futbol takımında oynadım. Sizlerle beraberim, içinizden biriyim. Tabiki içinizden biri olarakta bana desteğinizi istiyorum. Zaten bana destek olacağınızı biliyorum. Sizin derdinizden yine sizden biri anlar" dedi.

Her zaman destek olmaya hazırız

Amatör kulüp yöneticileri ve toplantı katılımcıları' içimizden biri olan siz Konak belediye başkan adayı Abdül Batur'a her zaman destek olmaya hazırız. Tam destek hep destek. Sizin de bize destek olacağınıza eminiz. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız' dediler. Amatör Kulüp yöneticileri başkan Batur'a sporcuların ve kulüplerinin ihtiyaç ve taleplerini aktardı. Gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor kulüplerinin tesis sorunlarının görüşüldüğü ve karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan buluşmada Konak'ta faaliyet gösteren kulüplerinin desteklenerek gençlere daha fazla destek olunması ve başarılı genç sporcular yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Bültenler