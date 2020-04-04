Batur'dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği
Konak Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı.
04.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:21
Sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla, gece gündüz demeden hizmet sunduklarına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu zorlu savaşta onlar bizi cephede savunuyor. Çoğu zaman eve gidecek vakitleri bile olmuyor. Hastanelerden çıkabildiklerinde de haklı olarak evlerine gidip ailelerini, çocuklarını riske atmak istemiyorlar. Bu süreçte onları da yalnız bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Atatürkçü Düşünce Derneği, Konak Belediyesi, Konak, Güncel