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Batur'dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Konak Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı.

04.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:21
Batur'dan sağlık çalışanlarına konaklama desteği
Konak Belediyesi, korona virüse karşı büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına konaklama desteği sağladı. Belediye, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ile Alsancak'ta bir apart otelde 25 odayı sağlık çalışanlarına tahsis etti. İlçede bulunan sağlık kuruluşlarında görev yapan çalışanlar bu iki adreste konaklayabilecek.

Sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlıkla, gece gündüz demeden hizmet sunduklarına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu zorlu savaşta onlar bizi cephede savunuyor. Çoğu zaman eve gidecek vakitleri bile olmuyor. Hastanelerden çıkabildiklerinde de haklı olarak evlerine gidip ailelerini, çocuklarını riske atmak istemiyorlar. Bu süreçte onları da yalnız bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürkçü Düşünce Derneği, Konak Belediyesi, Konak, Güncel
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