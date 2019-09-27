Batur'dan Türkçeye emek verenlere ödül

Etkinlikler kapsamında verilen Türkçeye Emek Ödülü'nü ise tiyatronun usta kalemi Dr. Hidayet Sayın ile kültür turizminin öncülerinden, şair, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı aldı. İki isme ödüllerini, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur verdi. Törene, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Büyük bir gurur

Konak Belediyesi'nin, Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen İzmir Türkçe Günleri'nin 16.'sını düzenlemekten büyük bir gurur duyduğunu dile getiren Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Dil Derneği'nin 'devrimci bir anlayışla Dil Devrimi'ni sürdürme' andını tutan, en değerli dil kurumu olduğunu söyledi. Batur, "Onlarla daima dayanışma içinde olmak bizi mutlu ediyor. Türkçe bayrağını taşıyan, devrimci yazarlarımızı ve sanatçılarımızı da asla unutmayız" diye konuştu. Dilini kaybetmiş bir milletin tarihten silinip gitmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Batur, "Kendi dilimiz olmadan kendimize özgü edebiyatımız, müziğimiz olabilir mi? Dil, kültürün de aynasıdır" diyerek, Atatürk'ün "Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir" sözünü hatırlattı.

Mücadelenin teşekkürü

İlk Türk Dili Kurultayı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, 26 Eylül 1932'de toplandığını da anımsatan Batur, "Bizler bugün burada, işte o kurultayla yaşama geçen ve Atatürk devrimlerinin en önemli basamaklarından biri olan Dil Devrimi'nin 87. yılını büyük bir onurla kutluyoruz" diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkçemizin kelime dağarcığı, medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak zenginliktedir. Atasözlerinden deyişlere, şiirlerden türkülere kadar Türkçenin her kelimesinde bu ruhun, işleyişin izleri görülür. Bu mücadelede bugün en büyük yoldaşlarımız Atatürkçü ve toplumcu kurumlar, yazarlar ve sanatçılardır. Bu yıl iki değerli isme, Dr. Hidayet Sayın ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı'ya verdiğimiz 'Türkçeye Emek Ödülü', işte bu büyük mücadele için yapılan küçük bir teşekkürdür. Türkçenin gelişmesi için çaba gösteren Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anarken, Türkçenin zenginleşmesinde ve nice kıtaya ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Türkçe bizim başımızın tacıdır ve öyle de kalacaktır."