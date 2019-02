Batur: İhracatta Daha Fazla Kadın Görmek İstiyoruz

Kaynak: DHA

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği 'nin (KAGİDER) toplantısında, kadın girişimcilerin ihracat ve ticaretteki yerinin artırılması gerektiğini söyledi ve "İhracatta daha fazla kadın görmek istiyoruz" dedi.KAGİDER yönetim kurulu ve dernek üyeleri kadın girişimcilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Sanem Oktar'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kadınların girişimcilik ekosistemine katılımının şart olduğunu vurguladığı ve kadınların dış ticarete katılımını arttırmak için öneriler ile KAGİDER'in bu alandaki çalışmalarını aktardığı açılış konuşmasının ardından UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç kadın girişimciliğinin önemine dair verileri paylaştığı bir konuşma yaptı. Kılıç konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz UPS Türkiye olarak hem ülkemiz içinde hem de ülke dışında ticaretin önündeki engellerin kaldırılması sorumluluğunu hissediyoruz. Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı yaklaşık yüzde 35 oranında. Tek kanatlı kuş uçabilir mi? Ekonomi açısından kadının ekonomiye eksik katılımı tek kanadı kırık kuşa benziyor. Bunun sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3.2 milyon KOBİ'miz var. Bu KOBİ'lerin ne yazık ki sadece yaklaşık 60 bin'i, yani yüzde 2.0'si ihracat yapıyor. Türkiye ihracatının önündeki potansiyel çok yüksek. Daha gitmemiz gereken yüzde 98'lik bir yol var. Eğer KOBİ'lerin sadece yüzde 10'unu daha ihracata katarsak, 400 milyar dolar ek ihracat geliri oluşturmuş olacağız. Bu anlamda kadın girişimcilerin potansiyeli çok yüksek. UPS olarak biz dünyadaki her sorunu kamu, özel sektör ve STK 'larla çözebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki üç yılda amacımız 10 bin ihracatçı kadına ulaşıp onları cesaretlendirmek, koşmaya başlayana kadar ellerinden tutmak. Eminim önümüzdeki günlerde kadın girişimciler ve kadın ihracatçılarla ilgili yüzlerce hikayemiz daha olacak.""İhracatta daha fazla kadın görmek istiyoruz"Kılıç'ın ardından yaptığı konuşmada Gonca Yılmaz Batur, kadın girişimcilerin ihracat sektörüne istihdamına dikkat çekti:"Ekonomide sürdürülebilir kalkınma için kadınların olmazsa olmaz olduğunun artık hepimiz farkındayız. Türkiye'deki kadın yönetici sayısı 2018 Ekim ayında sadece 227 bin. Sigortalı çalışan sayısının 22 milyon olduğu bir ülkede, 227 bin yüzde 1.0'e denk geliyor ve bu çok düşük bir oran. İyi haber ise, 2004'te beş milyon civarında olan kadın istihdamının bugün 8.8 milyona ulaşmış olması. Geride bıraktığımız bu 15 yıl içinde 764 bin kadın daha kendi işlerinin patronu olmuş. Bu da kadın girişimcilerin yüksek potansiyelini çok iyi gösteriyor."Bakanlık olarak kadın girişimcilerin kurduğu firmaların ihracata yönelik potansiyellerinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Uluslararası Ticaret Merkezi 'nin farklı gelişmişlik seviyelerinden 80 ülkenin katılımıyla yapılmış bir araştırma var. Buna göre, ihracat yapan kadın girişimciler ihracat yapmayanlara kıyasla çalışanlarına yüzde 50 daha iyi ücret ödüyor. Yani ihracat yapanın vizyonu gelişiyor, daha kalifiye çalışan çalıştırıyor. Ayrıca, ihracatçı kadınların olduğu şirketler ihracat yapmayanlara kıyasla 3.5 kat daha rekabetçi. Yani, pazarda belli bir noktaya gelmeleri, belli bir ciroya ulaşmaları, sundukları hizmet veya ürünlerin kalitesinin gelişmesi 3.5 kat hızla gerçekleşiyor. Daha az gelişmiş ülkelere baktığımızda kadın girişimcilerin rolünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ruanda'da dış ticaret yapanların yüzde 74'ü kadın, Çin 'de dijital girişimcilerin yüzde 55'i kadın. Bu rakamlar yeni iş modellerine adapte olmak konusunda da kadın girişimcilerin potansiyellerinin çok yüksek olduğunu gösteriyor."Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadın girişimciliğinin özendirilmesi için her platformda üzerimize düşeni yapmaya, marka olma yolunda ilerleyen kadın girişimcilerimizin ihracat yapmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü her şeyde olduğu gibi ihracata da daha fazla kadın eli değmesi gerekiyor." - İstanbul