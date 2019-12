Batur: ilk kreşimizi Roman mahallesinde açıyorum

Düzenlenen törende Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a 'En Roman Dostu Belediye Başkanı', Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a da 'Ayrımcılıkla Mücadelede En Kararlı Belediye Başkanı' ödülü takdim edildi. Törene, Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

FARKINDALIK ARTMALI

Törenin açılışı konuşmasını yapan Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, En Roman Dostu Belediye Başkanı kampanyasının Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Roman sivil toplumunun güçlendirilmesi üzerine ortak girişim projesi kapsamında yürütüldüğünü belirterek, "Yerel yönetimlerin Romanlarla ilişkisini güçlendirmek, onların sorunlarını fark etmelerini sağlamak, sorunlara yönelik çözüm geliştirirken Romanları da buna dahil etmek, ayrımcılıktan uzak, katılımcı, uzlaşmacı politikalarla toplumu içermek ve birlikte karar vermek için bu kampanyayı düzenledik. Belediyelerin bu konudaki çalışmasını ödüllendirerek diğer belediyelerin teşvik edilmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Bu konuda örnek çalışmalar yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a teşekkür etti.

KONAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Kendisi de Roman olan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da tüm dünyada ciddi oranda Roman yaşadığını belirterek, "Dünyada en kalabalık Roman nüfusun yaşadığı ilçe Konak. Konak'ın dörtte biri Roman'dır. Dünyanın da en eski Roman yerleşkelerinden birisi de Konak sınırları içinde yer alan Tenekeli mahalledir. Dolayısıyla Konak bizim için çok kıymetlidir. Konak'ın mahallelerinin yerinde yaşatılması, yerinde dönüştürülmesi, Roman vatandaşlarımıza el uzatılması bizim için çok kıymetli" diyerek Romanlar için yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Batur'a teşekkür etti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok da, Hacıbektaş'ta göçebe yaşayan Romanların belli bir süre yaşayabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmak için yola çıktıklarını belirterek, kısa süre sonra bu yaşam alanının inşasına başlayacaklarını söyledi. Altıok, çalışmalarından ötürü kendisini ödüle layık görüldükleri için Sıfır Ayrımcılık Derneği'ne teşekkür etti.

KONAK'TA 70 BİN ROMAN YAŞIYOR

Ödülünü Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ile Roman Federasyon Başkanı Erdoğan Şener'in elinden alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da 'En Roman Dostu Belediye Başkanı' ödülüne layık görülmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, Konak'ta 112 mahalle olduğunu bunun 27'sinde, yaklaşık 70 bin Roman vatandaşın yaşadığı söyledi. Batur, yerel seçim kampanyası sürecinde ve sonraki dokuz aylık çalışma sürecinde Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki sıkıntıları tespit ettiklerini ve yapacakları çalışmalarla ilgili iyi bir yol haritası çizdiklerini ifade etti.

ROMAN ÇOCUKLARA KREŞ YAPILIYOR

Roman vatandaşı olan Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ali Yangır'ın da meclis ve meclis dışında Roman vatandaşların her türlü sıkıntısını kendisine ulaştırdığını ve Romanlarla olan ilişkiyi sağladığını dile getiren Batur, "Roman derneklerimiz İzmir'de, Konak'ta çok iyi faaliyetler içinde. Herkes topluma bir şey katmaya, bu toplumun ayrımcılık ve ötekileştirilmişlik konusunda yıllardır çektiği sıkıntıyı ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Konak Belediyesi olarak samimi bir şekilde Roman vatandaşların sorunlarını çözme konusunda tespitlerimizi yaptık. Dokuz ay içinde birbirimizi iyice tanıdık. Hep birlikte güzel işler yapacağız. Yapmaya da başladık" diyerek Eşrefpaşa Hastanesi'nin arka tarafında, Alman Kulesi Evleri yakınında yer alan Engelsiz Köy projesinin içinde Roman vatandaşların çocukları için kreş açılacağını söyledi.

SEMT MERKEZLERİ AÇILACAK

Roman vatandaşların en önemli problemlerinden birisinin de eğitim olduğuna dikkat çeken Batur, "Çocukların okula gitmeleri ve okula alışmaları, okulu bırakmamaları gerekiyor. Onun için partimizin de en önemli politikalarından biri olan ilk kreşimizi Roman mahallesinde açıyorum. Şubat ayında 80 çocuğumuzun her gün ücretsiz olarak eğitimle buluşmalarını sağlayacağız" dedi. Batur, Roman kadınlar için de semt merkezi açacağını belirterek, "Kadınlarımızın hem ekonomik açıdan hem de topluma katılması açısından her Roman mahallesinde semt merkezimiz olacak. Orada sadece kadınlarımız değil, çocuklarımız da yetişiyor. Her türlü aktivitenin içinde yer alıyorlar. Bu toplum ötekileştirilmeyecek, ayrıştırılmayacak. Bizim amacımız bu" dedi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Batur, ikinci olarak da mahallede yer alan tarihi bir binayı restore etmeye başladıklarını ve burasının da Gençlik Merkezi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi olarak hayata geçireceklerini dile getirdi. Binanın restorasyonunun Ağustos 2020'de biteceğini sözlerine ekleyen Batur, Roman vatandaşların olduğu mahallelerde de semt merkezi açmayı da planladıklarını belirtti.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ

Romanların enerjik ve pozitif bir hayat felsefeleri olduğuna da değinen Batur, Romanların ayrıştırılmadan bu toplumun gerçek fertleri olduğunu hissetmeleri gerektiğini söyledi. Yerel yönetim olarak yapacakları en önemli çalışmalardan bir tanesinin bu olduğuna dikkat çeken Batur, "Belediye meclisimizde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özcan Purçu yıllardan beri Roman toplumunun sorunlarının çözümü konusunda elinden geleni yapıyor. Yapılan çalışmaların bu noktaya gelmesinde sivil toplum kuruluşlarının çok önemli katkısı var. Özellikle de Elmas Arus'a teşekkür ederim. Bugün bizim için ayrı bir onur. Hizmetin ödüle dönüşü bizim için çok değerli. Sıfır Ayrımcılık Derneği'ne bizlere bu konudaki verdikleri değer için teşekkür ederim. Bu sadece Konak Belediye Başkanı olarak benim değil; Konak Belediyesi'nin bütün çalışanlarının, meclis üyelerinin hak ettiği bir ödül diye düşünüyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Birlikten her zaman kuvvet doğar. Yürüyecek çok yolumuz var" diyerek İzmir'deki Roman derneklerine de teşekkür etti.