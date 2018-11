Batur'un İlkokul Öğretmeninden Duygusal Mesajlar

İlkokul öğretmeni Neriman Oğuzer'i evinde ziyaret eden Abdül Batur, öğretmenine 'Emeğini asla ödeyemem.bendeki hakkınız çok büyük' dedi.

FİKRİ HÜR, İRFANI HÜR, VİCDANI HÜR

İlkokul öğretmeni Neriman Oğuzer için 24 Kasım günü, her yıl olduğu gibikapısının zilini ilk çalan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur oldu. Batur, İlkokul öğretmeni Oğuzer'in öğretmenler gününü kutladı. Neriman Öğretmen ile bir süre okul yıllarına dair anılar ve Narlıdere üzerine sohbet eden Narlıdere BelediyeBaşkanı Abdül Batur, Öğretmenine Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını hediye ederek 'Bana öğrettiğiniz gibi her zaman Atatürk'ün yolundan ve onun bize emanet ettiği değerlere sahip çıkarak yürüyorum' dedi. Batur "Öğretmenlerin ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş medeniyetlere ulaşmamızda emeğinin çok büyük olduğunu söyledi. Batur "En kutsal vazifeyi yapan öğretmenler tam anlamıyla saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygıyla anıyorum. Atatürk'ün ışığında çağdaş ve aydınlık çocuklar yetiştiren öğretmenlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi.

O MAKAMDA SENİ GÖRMEK TEK DİLEĞİM

Narlıdere BelediyeBaşkanı Abdül Batur'un İlkokul öğretmeni Neriman Oğuzer, ziyaret sırasında başkan Batur'a, 'Güzel haberlerini alıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Büyükşehir adayı diye söylendiğinde çok heyecanlanıyorum. O makamda seni görmek, tek dileğim. Donanımlısın, birikimin var ve temelin sağlam. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o koltuğa oturduğunda bu halimle gelip seni orada tebrik etmeyi gönülden arzu ediyorum. Bana senin gibi başarılı öğrenciler yetiştirmenin gururu yeter de artar bile" dedi.