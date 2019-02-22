Batur'un Seçim Maratonu

Yağmur çamur demeden konaklı vatandaşlarla ile kucaklaşan Batur 'GÜNDE EN AZ ON BİN ADIM' sloganıyla her programına başlıyor.

KONAK'TA YÜZ ELLİ BİN ADIM

31 Mart- yerel seçimleri saha çalışmalarına çok hızlı giren CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, her gün en az bir sivil toplum örgütü, bir mahalle, mahalle muhtarı ve basın kuruluşunu ziyaret ediyor. Konak'ta günde en az 150 kilometre araçla yol kat eden başkan Batur, mahalle, semt gezilerinde ise en az on bin adım atıyor. Günlük ziyaretler ve geziler kapsamında bin kişi ile el sıkışan Batur, bu 15 günlük süre içinde 15 bin konaklıya temas etti. 15 Günlük seçim çalışması çerçevesinde ise yaklaşık iki bin beş yüz kilometre araçla yol kat eden Batur, konakta yüz elli bin adım atarak 31 Mart'a kadar Konak'ın her köşesine ulaşılacak mesajı verdi. 31 Mart gününe kadar her mahalleye mutlaka gireceğini ifade eden Batur 'Ben her zaman halkın içinde olacağım, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz' dedi. Batur " 'Birlikte Konak' sloganıyla yola çıktık. Konak'ın her yerini adım adım geziyoruz. Hava koşullarına aldırmadan, yağmur çamur demeden vatandaşlarımıza ulaşarak konak için yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bugüne kadar en çok talep edilen konu Kentsel dönüşüm. Bu bizimde manifestomuzda belirttiğimiz ve hazırlandığımız ana gündem maddemiz. Konak'ın kapsamlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken aynı zamanda tarihimize de sahip çıkacağız. Anafartalar ile Mezarlıkbaşı arasındaki tarihi aksı Agora'ya bağlayarak İzmir'e yeni bir turistlik alan kazandıracağız. Alacağımız kararları ve gerçekleştireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerini alarak hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler