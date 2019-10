BAU Global'in Berlin'de mezuniyet heyecanı

BERLİN, (DHA)- International Berlin olarak 7 yıldır faaliyetini sürdüren BAU Global'in eğitim ağı üyesi Berlin International Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi. Charlottenburg Sarayı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan BAU Global Başkanı Enver Yücel yeni mezunlara, "Hayalleri olmayanların gerçekleri de olamaz. Kararlı olun hayal ve hedeflerinizden vazgeçmeyin" diye seslendi.

Alman Eğitim Senatosu'ndan alınan akreditasyonla 76 farklı ülkeden toplam 320 öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, üçüncü mezunlarını işletme, iç mimarlık ve ürün tasarımı bölümlerinden verdi. Mezuniyet törenine, Almanya'nın 2010 ve 2012 yılları arasında görev yapan cumhurbaşkanı Cristian Wulff, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann, BAU Global üyesi İngiltere MLA College Rektörü Prof. Dr. John Chudley, Türkiye Cumhuriyeti eski bakanları Burhan Kara ve Eyüp Aşık ile çok sayıda davetli, öğrenci ve veliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Berlin International University senatosu tarafından Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff adına tevdi edilen burs programı açıklandı. Program kapsamında her yıl burs verilecek öğrencinin seçimi ve öğrencinin mentörlüğünü Wulff yapacak. Bu kapsamda Enver Yücel tarafından Wulff'a plaket takdim edildi. Programa kabul edilen Sheikh Salahuddin Mahmud'a kabul belgesi Wulff tarafından verildi.

EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİNİZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ

Konuşmasında öğrencilere 'en büyük zenginliğiniz özgürlüğünüz' diyen BAU Global Başkanı Enver Yücel, yeni mezunlara şunları söyledi:

"Onu bıraktığınız anda neyiniz olursa olsun mutlu olamazsınız. Hiçbir zamanda hayat beklentilerinize cevap veremez. Özgürlüğünüz en büyük zenginliğinizdir. Ama herkesin özgürlüğüne saygı duymanız gerekir. Her bireyin, toplumun ve ülkenin özgür olması için mücadele edin. Dünyanın meselelerinden ayrı düşünmeyin onlara sahip çıkın. Elinizden gelen gayreti gösterin. Dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen asla pes etmeyeceğiz, hep birlikte çalışacağız. Ben gençlerin dünyayı değiştireceğine inanırım. Yeter ki biz o gençlere eğitimi erişilebilir kılalım."

BAU GLOAL AİLESİ GİDEREK BÜYÜYECEK

Yeni eğitim anlayışına önderlik yaptıklarını belirten Enver Yücel, "Berlin'deki mezunlarımıza baktığımızda neredeyse her ülkeden bir mezunumuz olduğunu görüyoruz. O kadar güzel bir seremoni oldu ki bu beni çok duygulandırdı. Bundan sonra sayı ve kalite olarak artarak büyüyeceğiz. Mezuniyetler hüzünlü ve sevinçli anlardır. Biz büyükler her mezuniyette gençlere öğüt veririz. Burada onlara en büyük zenginliklerinin özgürlükleri olduğunu söyledim. 'Her toplumun ve bireyin özgür olmasıyla ilgili çalışma yapın kimsenin diline, dinine, ırkına bakmayın' dedim. Dünyada şu an birlikte yaşayamamak hakim. Ama birlikte yaşamalıyız. Bütün dünya çocuklarına eğitimde fırsat eşitliğini sağlamalıyız" diye konuştu.

"BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise BAU Global ağının parçası olmanın önemine dikkat çekerek, "Bu bir arada büyük ve kocaman uluslararası bir aile olmak anlamına geliyor. Üniversitemizdeki tüm hocalarımızın Berlin International Üniversitemiz ile karşılıklı yayınları ve araştırmaları oldu. Bunun yanında öğrencilerimizin değişimiyle ve birlikte yönetimiyle beraber aslında çok kültürlü bir ortamda birbirini anlayan uluslararası düzeyde iş birliği yapıp üreten öğrencilerimizi mezun ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BİR TÜRK GİRİŞİMCİNİN AVRUPADA KURDUĞU İLK ÜNİVERSİTE

Berlin International Üniversitesi'nin 2014 yılında kurulduğunu anlatan Genel Sekreter Turgut Tülü ise "Bu yıl üçüncü mezunlarımızı veriyoruz. 76 ülkeden Avrupa'nın tamamından öğrenciye ulaştık. Bugün o güzel günü beraber yaşıyoruz. Bizim için birkaç gurur beraber yaşanıyor. Onlardan biri de buranın bir Türk girişimcinin Avrupa'da kurduğu ilk üniversite olması. Uluslararası üniversiteyiz tüm dünyadan mezunlarımız var ama bir Türk girişimcinin bunu başlatması bizim için ayrı bir gurur. Tüm eğitimimiz İngilizce gerçekleşiyor. Almanya'da devlet üniversitelerinde bile bu pek sunulmuyor" ifadelerini kullandı.

Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann ise "Üniversitemiz Bahçeşehir Üniversitesi'nce kuruldu ve buradaki akademik çalışmaların tamamı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından yapıldı. Bu iki taraf için de çok faydalı oldu. Üniversitemize gelen öğrenciler BAU Global çatısı altında pek çok ülkeden faydalanıp oralarda okuma fırsatı yakalıyorlar" dedi.



