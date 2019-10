- BAU Internatinal 3. dönem mezunlarını verdi

BERLİN - Bahçeşehir Üniversitesi International Berlin olarak faaliyetini 2014'den beri sürdüren BAU Globalin Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversitesi 3. dönem mezunlarını verdi.BAU Globalin Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversitesi 3. dönem mezunlarını verdi. Alman Eğitim Senatosundan alınan akreditasyon ile 76 farklı ülkeden 320 öğrenciye eğitim veren çok uluslu üniversite, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un da katıldığı törenle bu yıl 32 öğrencisini daha iş hayatına uğurladı.Berlin International, 3. mezunlarını işletme, iç mimarlık ve ürün tasarımı bölümlerinden verdi. Tarihi Charlottenburg Sarayı'nda gerçekleştirilen törene Almanya'nın 2010 ve 2012 yılları arasında görev yapan Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Berlin International University Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann, BAU Global üyesi İngiltere MLA College Rektörü Prof. Dr. John Chudley, eski Devlet Bakanı Burhan Kara, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık ile çok sayıda davetli ile birlikte öğrenci ve veliler katıldı.Mezuniyet töreninde ilk sözü alan Berlin International University Rektörü Prof. Dr. Klingemann, Berlin International University olarak 3.dönem mezunlarını vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Amacımız global dünyaya katkı sağlayacak, dünyanın her yerinde çalışabilen, üreten mezunlar yetiştirmek. Bu amaçla yeni fakülte ve bölümlerimizle çalışıyoruz. 76 farklı üniversiteden öğrenci kabul ediyoruz. Onları BAU Global felsefesi ile hazırlıyoruz. Bu yıl da yeni mezunlarımızla gurur duyuyoruz" dedi."Eğitimle dünyanın geleceğini şekillendireceğimize inanıyoruz"Daha sonra kürsüye gelen BAU Global Başkanı Enver Yücel, konuşmasına sürdürülebilirlik kavramına yaptığı vurguyla başladı. Dünyanın en büyük sorununun birlikte yaşayamamak ve sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Yücel, "Biz dünyanın her yerinde eğitim ile her sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Amacımız kurumlarımızda, birlikte yaşam kültürünü benimsemiş gençler yetiştirmektir. Dünyanın bugün en büyük sorunu sürdürebilirlik ve birlikte yaşamaktır. BM'in tüm dünyada yaptığı sürdürebilirlik için 2030 hedefleri konusunda BM Türkiye Başkanı olarak anaokulundan doktoraya kadar her öğrencimize geleceğimiz için daha yaşanabilir bir dünya için eğitim veriyoruz. Bu amaçla çok çalışıyoruz. Çünkü dünyanın gelirinin büyük bir kısmı, küçük bir azınlığın elinde tutuluyorsa dünya bunu çekemez. Bugün artık çevre-iklim bizi zorluyor, gelir adaletsizliği bizi zorluyor. Dünyanın diğer önemli sorunu birlikte yaşayamamaktır. Yedi ekimde Berlin'de, geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'da, ABD olan olaylar bizi fazlasıyla üzmüştür. Bu terör olaylarını kınıyorum. Terörün dini, dili ırkı olmaz. Biz çocuklarımıza insanların derisine, diline, dinine göre değil, biricik insan olma varlığına göre birlikte yaşamayı öğretiyoruz. Bugün burada gençlerimizi geleceğe uğurluyoruz. Ne mutlu bize artık BAU Global üniversitelerinde dünyanın 145 farklı ülkesinden öğrenci var. Bugüne kadar 86 ülkeden öğrencileri mezun ettik. Biz eğitimle dünyanın geleceğini şekillendireceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.Mezun olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Enver Yücel, "Kararlı olun, hedeflerinize yürüyün, bildiğiniz yoldan şaşmayın" dedi. Gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini öğütleyen Yücel, "Benim bir sözüm var, 'hayalleri olmayanın gerçekleri de olmaz'. Tutkuyla, azimle, hırsla gidin. Ben gençlerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum. Yeter ki biz o çocukları, gençleri eğitimde erişilebilir kılalım. Yeter ki onlara dünyada fırsat eşitliği sağlayalım" ifadelerini kullandı.Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ise dünyanın kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayarak başladığı konuşmada, "Doğanın bize sunduğu olanakları yine insan eliyle yok ediyoruz. Geçmişte olmadığı kadar insan öğesi dünyanın düzenini değiştirmektedir. Dünyanın birçok noktasında geleceğimiz için çalışan insanlar ve yapılar var. Biz Almanya olarak geçmişten bugüne farklılıkların güç olduğunu bilerek çalıştık. İkinci dünya savaşından sonra ülkemize gelen Türkler kendi öz kültürlerini de koruyarak bizimle entegre olup bize büyük değerler kattılar. Birlikte yaşamın, birlikte üretimin önemini anladık" dedi. Mezunlara da seslenen Wulff, "Ne olursa olsun dünya için geleceğimiz için çalışın. Dünyaya değer katın. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.Konuşmaların ardından Berlin International University senatosu tarafından Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff adına tevdi edilen burs programı açıklandı. Program kapsamında her yıl burs verilecek öğrencinin seçimini ve öğrencinin mentörlüğünü Eski Cumhurbaşkanı Wulff yapacak. Bu kapsamda BAU Global Başkanı Enver Yücel, Christian Wulff'a bir plaket takdim etti. Ardından Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff, adına açılan burs programına kabul edilen Sheikh Salahuddin Mahmud'a kabul belgesini verdi. Törenin devamında fakülte birincisi öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları verildi.Törenin ardından BAU Global Başkanı Enver Yücel, eski Cumhurbaşkanı Wulff'u arabasına kadar yolcu ederken kendisine Malatya kayısısı hediye etti. Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu'nun tercümanlığı aracılığıyla teşekkür eden Wulff, "Kayısılar sayesinde kışı sağlıklı geçireceğim. Çok teşekkür ederim" dedi.Berlin International University, 2012 yılında bir Avrupa Birliği ülkesi içinde kurulan ilk Türk üniversitesi olarak Almanya Bilim Kurulu (Wissenschaftsrat, WR) tarafından akredite edildi. Üniversitenin öğrencileri İç Mimarlık, Ürün Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim ve İşletmecilik lisans programlarını İngilizce olarak öğreniyor. Tüm dünya öğrencilerine, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği sınırları içinde eğitim veren ilk Türk üniversitesi olan BAU International Berlin, tasarım alanında mimarlık; işletme alanında da dijital iş olarak iki yeni program geliştiriyor. İstanbul'daki programlara paralel olarak İngilizce yürütülen eğitimler, İstanbul'dan gelen öğrencilere Berlin ve Almanya üzerine verilen genel eğitimler, Almanca dil dersleri, Almanya'dan gelen öğrencilere sunulan Türkçe dil dersleri ve çeşitli akademik etkinliklerle, çok kültürlü ve çok dilli bir eğitim ortamı sağlanıyor. Öğrenciler kültürlerarası diyaloğu hem teorik hem de pratikte yaşayarak eğitimlerinin önemli bir dönemini burada tamamlıyor. Almanya'da İngilizce eğitim yapan ilk özel üniversite olan Berlin International University bu anlamda başarılarıyla göze çarpıyor.

