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BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basketbol takım Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdiği panele üniversite öğrencilerinin ilgisi büyük oldu.

28.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:03BAÜN'de şampiyon Büyükşehir sesleri
Büyükşehir Belediyesi takım Balıkesir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdiği panele üniversite öğrencilerinin ilgisi büyük oldu.

Saha içi ve dışında merak ettiklerini sorma fırsatı yakalayan öğretmen ve öğrenciler ile kaliteli zaman geçiren Balıkesir Büyülşehir Belediye takımı, öğrencileri Kurtdereli Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarına davet etmeyi ihmal etmedi. İ.İ.B.F. Dekanı Murat Doğdubay, Dekan Yardımcısı Ömer Faruk Biçen, Yönetim Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz panele katılım gösteren akademisyenler arasındaydı. Aynı zamanda üniversite topluluklarından Radyo ve İletişim Topluluğu, IITC,Genç Kızılay,Borsa ve Yatırım Topluluğu,Gastronomi, Turizm Fakültesi Takımı'da katılım gösteren öğrencilerin arasında topluluk olarak yerini aldılar.

Panel bitiminde öğretmen ve öğrencilerin çiçek ve hediyelerini kabul eden Balıkesir BŞB takımı İ.İ.B.F. Dekanı Murat Doğdubay'a fakülteye ithafen 10 numarayı taşıyan İ.İ.B.F. yazılı forma hediye edip katılımcılarla birlikte fotoğraf çekildi. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı panelde Genel Menajer Anıl Uyanık, Head Coach Mustafa Mavili ve basketbol oyuncularından Myles Mack,Marvin Jefferson ve Gökhan Aydın katıldı. - BALIKESİR

basketbol, Balıkesir, Spor

Kaynak: İHA

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