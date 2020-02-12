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BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçen hafta Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.

12.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:54BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İdlib gazisiyle bir araya geldi
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, geçen hafta 'nin bölgesinde rejim unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve tedavisine Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'la bir araya geldi.
Korkmaz'la Rektörlük makamında görüşen Kuş, vatan için gözünü kırpmadan büyük fedakarlıklarla görev yapan kahraman evlatlarla gurur duyduklarını belirtti.
Türk milletinin şehit ve gazilere her zaman büyük minnet duyduğunu vurgulayan Korkmaz da kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve Üniversite Hastanesi yetkililerine teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi, Gökhan Korkmaz, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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