Bavul İçinde 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

23 Kasım 2018 Cuma 15:09



23 Kasım 2018 Cuma 15:09

Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen bir kişinin bavulunda arama yapan polis 3 paket halinde 3 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Diyarbakır'dan kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, uyuşturucu maddenin Lara bölgesinde bulunan eğlence merkezlerine T.Ö. tarafından satışının yapılacağını belirledi. T.Ö.'nün Antalya şehirlerarası otogarına otobüs ile geleceğini tespit eden polis, otobüste yaptığı aramada bavula gizlenmiş eşyalar arasında 3 paket halinde 3 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirdi.Gözaltına alınan T.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA