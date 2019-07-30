Haberler» Güncel» Haber

Bavuldan füze fırlatıcısı çıktı

ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı.

30.07.2019 12:21 Bavuldan füze fırlatıcısı çıktı
ABD'de bir yolcunun bavulundan füze fırlatıcısı çıktı.

Maryland'da Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi. Şahıs orduda görevli olduğunu ve füze fırlatıcısının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu ifade etti.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden kişi, yetkililere muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir" denildi. Yolcunun uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de ifade edildi. - MARYLAND

Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore, Maryland, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:33   Manisa'da FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
15:32   Sokakta kalan aileye ev yapılacak
15:32   Hayırsever iş adamından 460 kişi kapasiteli cami
15:32   Milletvekili Tutdere'den kentsel dönüşüm açıklaması
15:32   Palalı Sabri'nin kuzeninin vurulma anı kamerada
15:32   Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Boşnaklara hakaret" davası
15:32   Nallıhan'da atık pil toplayan okullara satranç takımı hediye edildi