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Bavyera'daki sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 19 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

30.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:35
Bavyera'daki sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı
Almanya 'nın Bavyera eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 19 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalette 21 Mart tarihinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin 19 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Söder açıklamasında, bu zamana kadar alınan önlemlerin işe yaradığına vurgu yaparak, uygulamaların aynı şekilde devam edeceğini ifade etti. Vatandaşlara düzenlemelere uymalarının gerekliliğini hatırlatan Söder, eyalette 14 bin 500 vakanın bulunduğunu ve bu zamana kadar 133 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Söder, ölenlerin büyük bir kısmının 60 yaşının üzerinde olmasına rağmen gençlerin de risk grubunda olduğunun altını çizdi. Halka sağduyu çağrısında bulunan Başbakan Söder, "Erken hareket ederseniz daha az riskle karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

Etiketler: Markus Söder, Almanya, Bavyera, Güncel
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