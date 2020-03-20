Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: 'Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana... - Haberler

Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana...

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.

20.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:37
Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder:
Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya 'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.

13 milyon nüfuslu Almanya'nın en önemli üretim merkezlerinden Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 2 hafta boyunca geçerli olacak karar doğrultusunda Almanların yalnızca işlerine, doktora ya da eczaneye gitmek gibi zorunlu durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Bavyera, sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk eyalet oldu.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, alınan karar ilişkin açıklamasında, "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir. Korona krizine karşı eyalet olarak çok şeyler yaptık. Fakat virüsün bulaşma hızını kesemedik. Bu nedenle de bu önlemi almak zorunda kaldık. Kurallara uymayanlara karşı yasaklar getirdik ve polis bu yasakların takipçisi olacaktır. Federal düzeyde yasaklanan etkinlikler Bavyera eyaleti için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Bayvera'da 2 hafta boyunca berberler, nalburlar kapalı kalacak. Fizyoterapistler sadece acil serviste çalışabilecek. Konuşma terapistleri ve mesleki terapistler de kapalı olacak. Huzurevlerinde ziyaretler yasak olacak ve sadece ölüm durumunda izin verilecek. Hastane ziyaretlerine ancak ölüm durumunda ebeveynlerin çocuklarını ziyaret etmesine izin verilecek.

Saarland Eyaleti Başbakanı Tobias Hans da korona virüsünü karşı önlemler kapsamında lokantaların kapatılmasını teklif edeceğini ifade etti. Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ise korona virüsüyle mücadelede sosyal temasları sınırlamak için ilave önlemler hakkında halkı bilgilendirme toplantısı yapacak. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Almanya, Bavyera, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Tek tek kontrol ettiler - Haber Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine yardım götürüyor - Haber Türk Kanser Derneğinden kanser hastalarına tavsiyeler Açıklaması - Haber Alex Heykeline maske ve eldiven taktılar - Haber Sağlık çalışanlarından vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading