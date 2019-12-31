Haberler » Spor » 'Bay Gol' 51'inde yeşil sahalara geri döndü - Spor

'Bay Gol' 51'inde yeşil sahalara geri döndü

Adıyaman 1. Amatör Futbol Liginde yıllarca top koşturan 'Bay Gol' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı.

31.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:31 'Bay Gol' 51'inde yeşil sahalara geri döndü
1. Amatör Liginde yıllarca top koşturan 'Bay Gol' lakaplı Yaşar Bayram, 51 yaşında yeniden takım kadrosunda yer aldı.

Futbola olan tutkusu hiçbir zaman sönmeyen Yaşar Bayram, 51 yaşında yeşil sahalara döndü. 1986-1987 futbol sezonunda Adıyaman Belediyespor kadrosunda yer alan Yaşar Bayram'un içindeki futbol aşkı 51'in de de yaşıyor.

Bugüne kadar 1. amatör futbol liginde mücadele eden 10'un üzerindeki takımda forma giyen 'Bay Gol', 1 sezon ise 3. Ligde mücadele eden Adıyamanspor'da forma giydi. Son 8 yıldır her hangi bir takımda oynamayan Bayram, 51 yaşında 1. amatör ligde mücadele eden Adıyaman Gençler Birliği Spor'a transfer oldu. Yaşları 16-18 arasında değişen futbolcular ile birlikte antrenmana çıkan ve onlarla aynı formayı giyen Yaşar Bayram, yeşil sahalarda gösterdiği performansıyla gençlere taş çıkartıyor.

Bayram, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu ve ondan vazgeçemeyeceğini dile getirerek, "Bu güne kadar bir çok gol krallığım var. Bana 'Bay Gol' diyorlar. Yaşımı bahane etmeden ve 'sporun yaşı yoktur' diyerekten bu gün Adıyaman Gençler Birliği Spor'da yaşları 16-18 arasında değişen çocuklarla birlikte top oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Bundan dolayı bu günlere geldim. Allah bana uzun ömür verdiği müddetçe sahalardan hiçbir zaman ayrı olmayacağım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:14   NBA'de Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın yardımıyla kazanmaya devam ediyor - Spor
10:13   Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi - Spor
10:12   Minik yelkenciler yarışmadan kupalarla döndü - Spor
10:09   Halkbank Başantrenörü Taner Atik ikinci yarıdan umutlu - Spor
10:05   Mehmet Büyükekşi: "2020 Gaziantep FK'nın başarı yılı olacak" - Spor
09:38   Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda - Spor
09:17   Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması: İnşallah bir daha nasip olur - Spor
08:49   Antalyaspor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı - Spor
08:10   Trabzonspor'da ilk teknik direktör adayı Erol Bulut - Spor
08:10   Galatasaray'dan Nzonzi'ye 150 bin Euro ceza! Fransız yıldız Lyon'la anlaştı - Spor
31.12.2019 10:26:37