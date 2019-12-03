Haberler » Güncel » Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil - Haber

Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil

Gazete Duvar'da Avukat Tuba Torun'un hazırlayıp sunduğu Bayan Değil Kadın'ın konuğu Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay... Türkiye'de ve dünyada 'eski güzel günlere' dönmek isteyen erkeklerin kadın haklarına saldırdığını anlatan Berktay, kadın mücadelesinde birleşmenin önemini ifade ediyor.

03.12.2019 07:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:47
DUVAR - Gazete Duvar'da Avukat Tuba Torun'un hazırlayıp sunduğu Bayan Değil Kadın'ın konuğu Siyaset Bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay... Türkiye'de ve dünyada 'eski güzel günlere' dönmek isteyen erkeklerin kadın haklarına saldırdığını anlatan Berktay, kadın mücadelesinde birleşmenin önemini ifade ediyor. Berktay bu saldırılara karşı özcülük ve kimlikçilik yapmadan bir araya gelinmesi gerektiğini çünkü yekpare bir kadın kategorisinin, tek bir kadın kalıbının olmadığını ifade ediyor.
Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil

Fatmagül Berktay, Tuba Torun, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:00 ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor - Haber
07:56 Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı - Haber
07:51 Hatay'a şehit ateşi düştü - Haber
07:49 Bitlis'e şehit ateşi düştü - Haber
07:47 Bayan Değil Kadın… Fatmagül Berktay: Tek kadın kalıbını ataerki savunur feminizm değil - Haber
07:40 Meteoroloji'den yağış uyarısı - Haber
07:18 Uluslararası Af Örgütü, İran'daki korkunç bilançoyu açıkladı: 208 kişi hayatını kaybetti - Haber
07:14 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
04:32 Görevde yükselmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
10:13 Filistin'in Ramallah kentinde dev Noel ağacı kuruldu - Haberler
3.12.2019 08:05:10