Haberler » Spor » Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak - Spor

Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak

Kadınların oluşturduğu Aydın Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı'nın 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.

25.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:36Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak
Kadınların oluşturduğu Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı'nın 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.

Aydın'da görev yapan kadın basın mensuplarının oluşturduğu Aydın Basın Takımı, yine bir futbol maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak'ta topuklu ayakkabılarıyla sahaya çıkarak kadına karşı şiddete dikkat çeken kadın basın mensupları, geçtiğimiz günlerde Aydın protokolü ile oynadığı voleybol maçının ardından yine bir futbol maçı yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Basın Takımı ile farklı meslek kollarından kadınlarının oluşturduğu Aydın 09 Takımı, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sahaya çıkacak. Efeler'deki İlhami Ortekin Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı maçta başlama vuruşunu ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak. - AYDIN

Dünya Kadınlar Günü, Özlem Çerçioğlu, Futbol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:41:58