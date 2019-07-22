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Bayat ekmekler hayvanlar için toplanacak

Adıyaman Belediyesi tarafından kent merkezindeki mahallelere yerleştirilen kutulardan toplanan bayat ekmekler hayvanlara yem olarak dağıtılacak.

22.07.2019 17:02
Adıyaman Belediyesi tarafından kent merkezindeki mahallelere yerleştirilen kutulardan toplanan bayat ekmekler hayvanlara yem olarak dağıtılacak.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek israfının önüne geçebilmek amacıyla kent merkezindeki 33 mahalleye 130 bayat ekmek kutusu yerleştirdiklerini söyledi.
Bayat ekmek kutularından toplanan ekmeklerin doğadaki hayvanlara yem olarak geri dönmesini hedeflediklerini anlatan Kılınç, bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti.
Kılınç, bayat ekmeklerin çöpe gitmemesi için çalışma başlattıklarını aktararak, "Şimdilik 130 bayat ekmek kutusu hazırladık ve kent merkezindeki mahallere yerleştirdik. Bayat ekmekleri toplayarak doğada bulunan hayvanlara yem olarak geri dönüşüm elde etmek istiyoruz. Bu sayıyı her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz." dedi.
Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu ise uyulama için belediyeye teşekkür ederek, vatandaşlardan ekmeklerini bayat ekmek kutularına atmalarını istedi.
Eskisaray Mahallesi sakini Mehmet Gündoğan da uygulamanın başarılı bulduğunu kaydetti. Bayat ekmekler hayvanlar için toplanacak
Kaynak: AA
Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

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