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Bayat ekmekler lezzete dönüştü

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevi'nde ekmek israfını önlemeye yönelik olarak bayat ekmekle yemek ve tatlı yapımı etkinliği düzenlendi.

26.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:58 Bayat ekmekler lezzete dönüştü
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanımevi'nde ekmek israfını önlemeye yönelik olarak bayat ekmekle yemek ve tatlı yapımı etkinliği düzenlendi.

Hüma Sultan Hanımevi'nde pastacılık sınıfı kursiyerleri, artan ve bayatlayan malzemeleri değerlendirmek amacı ile birçok çalışma gerçekleştirdi. Hanımlar, evsel atıkların mutfağa kazandırılması ve israfın önüne geçmek amacıyla 'Bayat Ekmek' kategorisinde marifetlerini sergiledi. Yapılan ürünlerden bazıları; bayat ekmeklerden pizza, galeta unundan cocostar pasta, bayat kekten çikolatalı truf yaparak artan ya da bayatlayan malzemeleri en güzel şekilde yeniden değerlendiren hanımlar, aile ekonomilerine katkı da bulundular.

Yapılan bu tür etkinliklerin amacının ekmek israfının önlenmesini aşılamak, ev hanımlarının evdeki bayat ekmekleri nasıl değerlendirebileceklerini göstermek olduğunu vurgulayan Hanımevleri sorumlu Şefi Aysun Tulumbacı, "Ülkemizde ekmek israfının çok fazla olduğu ve ülke ekonomisine zarar verdiğini biliyoruz. Masamızda görmüş olduğunuz yiyeceklerin tamamı bayatlamış ekmeklerden yapıldı. Çok sağlıklı ve tasarruflu. Hanımlarımızı bu konu da bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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