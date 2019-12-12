Bayburt 112'ye yapılan aramaların yüzde 95'i asılsız çağrılar

Bayburt'ta 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 95'i asılsız çağrılardan oluşuyor. Çağrılar nedeniyle zamanla yarışan sağlık görevlileri ise zor durumda kalıyor.



Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen asılsız çağrılar sağlık görevlilerini zor durumda bırakıyor. Gelen çağrıların yüzde 95'i ise asılsız çağrılardan oluşuyor. Sağlık görevlileri kurdukları stantla 112'nin önemi, yapılan asılsız çağrılar ve zor durumda olan hastaların asılsız çağrılarla önüne geçildiği konularında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttılar.



Vali Cüneyt Epcim Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı bilgilendirme standını ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı. Vatandaşlardan 112'ye yapılan çağrılar konusunda daha hassas olmalarını isteyen Vali Epcim, "Acil durumlarda saniyelerin hayati önemde olduğunu unutmayalım.112 Acil Hattı'na ulaşan ihbarların yüzde 95'i asılsız çağrılardan oluşuyor. Bu çağrılar gerçek hastaların 112'ye ulaşmasına engel oluyor. 'Yaşama Yol Ver' diyerek vatandaşlarımızdan daha hassas olmalarını rica ettik" diye konuştu. - BAYBURT