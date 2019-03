Bayburt Bakan Soylu PKK'nın Şah Damarını Kestik

Kaynak: DHA

Bakan Soylu PKK 'nın şah damarını kestik HDP 'li belediyeye atanan kayyumlarla PKK'nın şah damarını kestiklerini belirtti. Soylu, Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil 'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin 'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk 'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun dedi. Bayburt 'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , bir düğün salonunda düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla kahvaltı programına katıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Süleyman Soylu, istikrarın mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Soylu, Ortada bir memleket meselesi var. 31 Mart inşallah memleketimiz, ülkemiz için bir kırılma noktası olacak. İnşallah istikrar devam edecek. Biz buna 'beka seçimi' dediğimiz zaman birileri buna burun kıvırıyorlar. Bu seçimin beka ile ilgili olmadığını iddia edenler, Türkiye 'nin neyle mücadele ettiğini, özellikle bizim PKK terör örgütüyle mücadelemizi ya anlamıyorlar, ya da işlerine gelmiyor dedi.'KESİNTİSİZ OPERASYONLAR YAPIYORUZ'Türkiye'nin PKK ile yıllardır süren silahlı mücadelesinde, artık stratejisini değiştirerek kesintisiz operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda da yerli silah ve mühimmatların kullanıldığını belirten Soylu, Türkiye, özellikle 15 Temmuz'daki silkinmeyle beraber terörle mücadeledeki stratejisini de değiştirmiştir. Artık silahlı mücadelede olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Bunları sürekli takip ediyoruz. Dağda, kırda, bayırda, şehirde, sınır ötesinde, Artvin 'de, Azez 'de, El-Bab'da, nerede olursa olsun, terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Her türlü teknolojik imkanı kullanıyoruz. Kendi ürettiğimiz yerli malı silah, ekipman, İHA'larımızla, yerli malı helikopterlerimizle bunu yapıyoruz şeklinde konuştu.'TÜRKİYE TERÖRİZMLE DE MÜCADELE ETMEYE BAŞLADI'Yılbaşından itibaren 26 Şubat'a kadar PKK'ya yönelik 16 bin 244 operasyon gerçekleştirildiğini de vurgulayan Soylu, Bu az rakam değil. Yine sadece PKK'ya yönelik operasyonlarımız 2017'de 60 bin 733'tü, 2018 sonu itibariyle 60 binden 104 bin 534'e ulaştı. Bu rakamlar, Batı'nın hayal edemeyeceği rakamlardır. Türkiye bugüne kadar hep terörle mücadele etti, ama bu sefer terörizmle de mücadele etmeye başladı ifadelerini kullandı.'İNANMAYAN AHMET TÜRK'E SORSUN'PKK ile bağlantılı HDP'li belediyeler atanan kayyumla, PKK'nın şah damarını da kestiklerini anlatan Soylu, HDP'nin elindeki PKK ile iktisatlı belediyelere kayyum atadık ve bunu Bayburt'ta bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum; PKK'nın şah damarını kestik. Dağ kadrosunun, bütün lojistik desteğini burada belediyelerden sağlıyorlardı. Bize kayyum atadık diye kızıyorlar. Ama bizden önce neredeyse her belediyeye Kandil'den atanmış bir kayyum vardı. İnanmayan Mardin'de şimdi yaşından başından utanmadan aday olan Ahmet Türk'e sorsun. Belediye başkanıyken karşısına geçip ayak ayak üstüne atıp, sigarasını yaktıran 17-18 yaşlarındaki teröristin kim olduğunu sorsun diye konuştu.'GÜNEYDOĞU MAKUS TARİHİNİ YENDİ' Yüksekova 'da havalimanı yapılırken PKK tarafından 507 defa saldırı düzenlendiğini de kaydeden Bakan Soylu, Yüksekova'da havalimanı yapıyoruz. Tam 507 defa saldırmışlar. 8 şehidimiz olmuş. Onlarca roket atmışlar, iş makinesi yakmışlar. Havalimanı açılınca terör örgütü bütün esnafı dolaşıp, 'Bu uçaklara binmeyeceksiniz' diye bildiri dağıtmış. Uçağa ilk binenlerden birisi kim biliyor musunuz Hani o milleti kandırmaya çalışan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan denilen kadın. Güneydoğu makus tarihini yendi. Bugün Batı'nın çıldırmasının temel sebebi budur dedi.'NE KADAR KIZARLARSA KIZSINLAR'Bazı sert konuşmaları nedeniyle kendisine kızan HDP'lilere de yanıt veren Süleyman Soylu, Bana çok kızıyorlar. 'Çok sert konuşuyorsun' diyorlar. Ne kadar kızarlarsa kızsınlar. Figen Yüksekdağ demiş ki; 'Sırtımı PYD, YPG'ye dayadım' diye. Ben de demişim ki; 'Şimdi sana 4 duvar verdik, istediğin duvara daya sırtını'. Ne demişim yani, ne olacak. HDP'nin, PKK'nın, Kandil'in vekilleri ne yapacaklar, Apo'nun İmralı 'dan çıkması için yürüyüş yapacaklar. Ne olacak Biz onlara müsaade edeceğiz, 15 vilayetten sonra da Diyarbakır 'a gelecekler, Diyarbakır'da hepsini buluşturacaklar, oradan başka bir eylem yapacaklar. 'Yürütürsek adam değiliz' demiştim, yürütmedik şeklinde konuştu.'ONLARADA O YAKIŞIR ZATEN' AK Parti ve MHP karşısındaki ittifakı hatırlatan Bakam Soylu, HDP'nin eş başkanı çıkıp diyor ki; ' İstanbul 'da, Ankara 'da, Adana 'da, İzmir 'de AKP 'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz, Kürdistan'da biz kazanacağız'. Silopi 'de, Cizre 'ye, İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan, İzmir'de verdiğimiz oylarla selam söyleyeceğiz. Bu ne demektir ya. Hayırlar olsun İYİ Parti 'ye, Saadet Partisi 'ne, CHP 'ye. Onlara da o yakışır zaten. Biz bu ittifakı onun için kurduk. 6-7 yıldır Türkiye'nin üzerine saldırıyorlar diye konuştu.'BUNLAR ACIMASIZDIR'Siyasal istikrarla büyük başarılar elde edildiğini, bunun devam etmesi gerektiğinin de altını çizen Süleyman Soylu, Neymiş, 'Uyuşturucu satıcılarını okul önlerinde polislerimiz görürse ayaklarını kırsın' demişim. Yanlış mı demişim. 2015 yılında 560, 2016 yılında 920, 2017 yılında 941 uyuşturucudan ölen var. Dünyada da 118 binden 318 bine çıkmış. Topyekun mücadele ediyoruz, 57 bini hapse, kodese gönderdik. 7,2 ton esrarı bir günde yakaladık. 1,5 ton eroin, 1 tonu aşan kokain. Büyük mücadele ortaya koyduk. Bunları siyasal istikrarla beraber yapıyoruz. Eğer siyasal istikrar giderse bilmenizi istiyorum; önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, önümüzdeki 5 yılda belediyelerde anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Bunlar acımasızdır ifadelerini kullandı.