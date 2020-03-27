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BAYBURT Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi

Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü bestelediBayburt'lu müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'defolasan korona' adlı türkü besteledi.

27.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:01
Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi
Bayburt'lu müzisyen Şenol Avşar, koronavirüse dikkat çekmek için 'defolasan korona' adlı türkü besteledi. Saz ve org eşliğinde türküyü seslendiren Avşar, sosyal medyada paylaştı. Bayburt'lu müzisyen Şenol Avşar, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsle ilgili türkü besteledi. Babası Hayrettin Avşar ile birlikte kaleme aldığı türküyü saz ve org eşliğinde seslendiren Şenol Avşar, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Virüsten dolayı evden çıkmadığını ve programlarına ara verdiğini ifade eden Şenol Avşar, "Evde boş vakit geçirirken, babam beste yazmaya başladı. Daha sonra onun yazdığı besteyi ben de seslendirdim ve sosyal medyada paylaştım. Kısa sürede yüzlerce yorum aldım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Türkünün sözleri şöyle;
Milet düştü telaşa. Sanki girmiş savaşa Marketler talan oldu Defolasan korona
Oy korona korona Kahrolasan korona
Geldin sen bizi buldun Defolasan korona..
Dünyanın gözü bizde Dünya girdi krize Zalimler geldi dize
Süründürdün korona
Fırsatçıya gün doğdu Ceplerini doldurdu Hiç ölmeyecek gibi Evlerini doldurdu BAYBURT Bayburtlu müzisyen ’koronavirüs’e türkü besteledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayburt, Güncel

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BAYBURT Bayburtlu müzisyen 'koronavirüs'e türkü besteledi

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