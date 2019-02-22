Bayburt Belediye Başkanı Memiş: "Aşıklık Geleneği Bir Anadolu Kültürüdür"

Bayburt
'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü etkinliklerinde sahne sırası aşıklarındı.
Şair Zihni Kültür Merkezinde Bayburt Belediyesi'nin organize ettiği Aşıklar Şöleni'nde sahne alan Azerbaycanlı Aşık Peri, Aşık Zakiri, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Rahim Sağlam ve Aşık Süphani söyledikleri birbirinden güzel türkülerle dinleyenlere keyifli bir gece yaşattılar. Aşıklık geleneğimizi yaşatan sanatçıların seslendirdiği eserler karşısında davetliler hem duygulu hem de coşkulu gece geçirdi. Aşıkların bir birleriyle atışmaları ise katılımcıları güldürdü.
Gecede bir konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, aşıklık geleneğimizin yaşatılmasına ve gecenin tertip edilmesini sağlayan Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Aşıklara ve davetlilere de şükranlarını bildiren Vali Pehlivan, "Söz
hayatın özüdür. Sel gider kum kalır deyimine benzer şekilde insanlar terki diyar eder, canlar gider, hayatlar biter ama geride söz kalır. O yüzden değerli Aşıklarımız, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Kültürümüze, değerlerimize sahip çıkıyor, sazınızla, sözünüzle bunu icra ediyorsunuz. Bu akşam bize bir ziyafet sundunuz, gönlümüzü ruhumuzu beslediniz ve hepimizin gönlünü fethettiniz. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" dedi.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş
ise gecede yaptığı konuşmada, Bayburt Belediyesi olarak görev süresi boyunca kültürümüze sahip çıkma gayreti içerisinde olduğunu belirtti. Başkan Memiş, "Eğer aşıklarımıza ozanlarımıza sahip çıkmasaydık sevenleri toprak olmuş öksüz çocuklar gibi olacaktık. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kültürümüze sahip çıkmak, çocuklarımıza miras bırakmak için bu organizasyonlara katılmak gerekir. Aşıklık geleneği bir Anadolu kültürüdür. Şükürler olsun ki bu kültürü yaşattık" şeklinde konuştu.
Vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk
, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat
, Ak Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak
ve kurum müdürleri katıldı.
Gece, protokol üyelerinin sahne alan aşıklara günün anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi. - BAYBURT
Hamza Pehlivan, Ahmet Mete, Bayburt, Yaşam
Kaynak: İHA