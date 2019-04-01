01 Nisan 2019, 15:16
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Bayburt Belediye Başkanı Memiş'in Miraç Kandili Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Memiş

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Memiş, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Rabbimizin sevgili Resulünden başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsan olan Miraç, biz Müslümanlar için de ilahi rahmetler ve lütuflarla dolu kutlu bir zaman dilimidir. Dinimizin direği 5 vakit namazında müjdelendiği Miraç gecesi Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan bir ufuktur. Miraç beşeriyetin insanlığa, bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah'a yükselişidir.

Yeryüzünün manevi merkezlerinden, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları güçlendiren miraç, Müslümanların gönül dünyalarını da güçlendirecek, imanlarını pekiştirecek, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek manevi bir tecrübedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." - BAYBURT Ahmet Mete, Miraç Kandili, Bayburt, Güncel
Kaynak: İHA