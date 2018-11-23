Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Mesajında ülkemizin geleceğinin eğitime dayalı olduğunu belirten Başkan Memiş şunları ifade etti.
"Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için, öğretmenlerimize şükran borcu vardır. İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Ülkemizde saygınlığı en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler, ilim adamları gelmektedir. Bizler "beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi" emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur.
Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyor sağlık ve başarılar diliyorum." - BAYBURT
Ahmet Mete,Bayburt