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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Berat Kandili'ni tebrik etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:52
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Berat Kandili'ni tebrik etti
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekmezci, mesajında, 11 ayın sultanı ramazanın müjdecisi, af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi olan bu müstesna gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşanacağını belirtti.
İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Berat Kandili'nin de böylesi gecelerden biri olduğuna dikkati çeken Pekmezci, şunları kaydetti:
"Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat Kandili, Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise bağışlanmadır. Berat gecesi, yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Bu mübarek gecede özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de büyük bir mücadele içinde olduğu koronavirüs ile tüm sıkıntılardan bizleri muhafaza etmesi için Rabbimize dua edelim."
Pekmezci, Berat Kandili'nin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hükmü Pekmezci, Berat Kandili, Bayburt, Güncel
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