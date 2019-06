Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den önemli açıklamalar

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediyenin mali durumu, personel durumu, devam eden yatırımlar ve planlanan projeleri ile ilgili bilgi verdi.



Bayburt'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Pekmezci, konuşmasına başlarken Mayıs ayı içerisinde Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı rahmetle anarak, ailesine ve basın camiasına bir kez daha başsağlığı diledi.



Halkımıza layık olabilme adına gayretlerimize devam edeceğiz



5 Nisan 2019 tarihi itibariyle başladığı görevinde hemşehrilerinin yoğun bir teveccühü ile karşılaştığını ve bu ilginin de kendisinde çalışma azmini artırdığını bildiren Başkan Pekmezci, "Yaklaşık üç aydır görevdeyiz. Sizlerle seçimden önceki bir dönemde birlikte olduk. O dönemde projelerimizle ilgili, çalışmalarımızla ilgili yapabileceklerimiz konusunda sizlerle beraber bir fikir teatisinde bulunmuştuk. Aradan geçen süre zarfında özellikle 5 Nisan 2019 günü devraldığımız Bayburt Belediye Başkanlığı görevinde yaklaşık olarak 15 bine yakın kişi bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bayburt Halkının o konuda teveccühü devam ediyor. Bu teveccüh bizi ister istemez daha geniş boyutlarda, daha fazla ve içten çalışma azmimizi artırmaktadır. Biz de halkımıza layık olabilme adına gayretlerimize devam edeceğiz."



Belediyeyi 150 Milyon TL borçla devraldık



Belediye Başkanı Pekmezci, Bayburt Belediyesi'ni 150 Milyon TL borç ile devraldığını, 60 aylık görev süresinde 75 Milyon TL borcun ödenmesi gerektiğini ve son iki ayda 3 milyon 750 Bin TL borç ödediklerini belirterek mali durumla ilgili şu bilgileri verdi:



"150 Milyon TL borçla devraldığımız Bayburt Belediyesi'nin bizim 5 yıllık dönemimizde ödenmesi gereken borcu 75 Milyon 223 Bin TL'dir. Ayrıca belediyeyi devraldığımızdan bu tarafa 2 aylık süreçte ödediğimiz borç miktarı 3 Milyon 750 Bin TL olup belediyemizin bugün itibariyle borcu 146 Milyon 250 Bin TL'dir. Bu borçların kalem kalem neler olduğunu açıklayacak olursak; İller Bankası 102.557.016 TL, Sgk 19.333.268 TL (Yapılandırılmış Borç), Sgk 2.625.000 TL (Mevcut Borç), Vergi Dairesi 6.847.608 TL (Yapılandırılmış Borç), Vergi Dairesi 3.337.000 TL (Mevcut Borç), DSİ 11.880.000 TL ( İsale Hattı Yapımı), Piyasaya Olan Borç 2.950.000 TL olmak üzere toplam 149.229.892 TL'dir."



Bunları bir gerekçe olarak göstermek istemiyoruz



"Bizim mutat olarak İller Bankasından kişi bazında gelen aylık ödemelerimiz var. Şuanda bize İller Bankası'ndan gelen pay bu borçlarımızı düştükten sonra maaşların ödenmesinde de zorluklar yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Belediyenin kendi mutat gelirleri var. Bu gelirlerin uzun zamandan beri ödenmemiş durumda olanlar var, birikenler de var. Biz bir taraftan eski alacaklarımızı almaya çalışırken bir taraftan da mevcut bütçeyi dengelemeye çalışıyoruz. Şuanda maaşlarda, ödemelerde ve diğer hizmetlerde ister istemez bir sıkıntı yaşadığımız gerçek. Biz Bayburt halkına hizmet sunma adına bunları bir gerekçe olarak göstermek istemiyoruz. Ama var olan yapımızı da Bayburt halkının da bilmesi gerektiği inancındayız."



Belediyenin personel durumu



Bayburt Belediyesi'nin mevcut personel durumuyla ilgili de bilgi veren Başkan Pekmezci, "Bayburt Belediyesi'nin bugün itibariyle çalışan sayısı 53 memur, 84 işçi, 5 sözleşmeli memur, 184 şirket personeli olmak üzere toplam 326'dır. Bu Bayburt Belediyesi tarihinin en yüksek rakamıdır. Belediyelerin mevcut gelirlerinin yüzde 30'unu personel giderlerine harcayabiliyor, belediye şirketlerinin yüzde 10'luk oranı da dahil edildiği zaman bu oranın yüzde 40 olması gerekirken şuandaki rakam yüzde 43 oranındadır. Norm kadrolarla beraber belediyenin var olan yapısı fazla şişirilmiş toplam yüzde 40'ı aşmış yüzde 43 olmuştur. Yüzde 3'lük bir mevcut yapıda fazlalık söz konusu. Bununla ilgili geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız bakanlığa olur için başvurmuşlar bakanlık da reddetmiş. Yani mevcut yapıda yüzde 43'lük oranın yüzde 3'ü bile var olan bir yapının üzerinde soruşturma konusu olacak bir konuda. Onun için ben Bayburt Belediye Başkanı olarak 5 Nisandan bugüne kadar Bayburt Belediyesi'ne tek bir personel girişi yapmadım. ve şuanda da var olan kadroyla çalışmaya devam ediyorum.



Görevinin bilincinde çalışan herkesi baş tacı ederiz



Biz Bayburt Belediyesi'nde çalışan bütün personelin hiç birini birbirinden ayırt etmeden, hepsini kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim temel misyonumuz Bayburt halkına hizmettir. Bu hizmeti sunarken görevinin bilincinde olup çalıştığı takdirde herkesi baş tacı ederiz. Ama art niyetle başka amaçlarla bir takım hizmetler yaptığını fark ettiğimiz andan itibaren de göreviyle ilgili gerekli işlemleri yapar ve yasal prosedür içerisinde yapılması gerekenleri yaparız. Ben 1999-2004'te de dahil olmak üzere hiçbir arkadaşımızı var olan yerinden almadım ona özen gösterdim." diye konuştu.



Buradaki her insanımız Bayburt halkı için burada



Bayburt Belediyesi'nin belediye kimliğine ulaşması gerektiğini dile getiren Başkan Pekmezci, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren her geçen gün biraz daha bir kimlik oluşturma gayretimiz var. Fiziki yapımızda bozukluklar vardı. Geldiğimiz zaman burada bazı odalarımız PTT Baş Müdürlüğü'ne verilmişti. Bizim elemanlarımız da farklı yerlerdeydi. Bayburt Belediyesi'nin sağda solda çeşitli birimleri vardı. Bir kurumun kimliği kendi bünyesinde yönetim anlayışı içerisinde takip edildiği zaman anlam bulur. Şuanda hemen hemen yüzde 99'unu Bayburt Belediyesi içerisine dahil ettik. Bundan sonra da bu konuda özen göstereceğiz. Bayburt halkına kapıdan girdiği zaman kendisini güler yüzle karşılayan Bayburt Belediye personeli oluşturma gayretindeyiz. Çünkü buradaki her insanımız Bayburt halkı için burada, onlara hizmet için burada buna özen göstereceğiz" şeklinde konuştu.



Bayburt'umuza hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum



Bayburt Belediyesi'nin devam eden yatırımları ve planlanan projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Pekmezci açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:



"Bugüne kadar Bayburt'umuza hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımız da kendi bakış açısıyla Bayburt'a bir takım hizmetler yapmış. Bize göre iyi veya kötü yargılama konumunda değilim. Bunu hayatım boyunca yapmadım yapmakta istemiyorum. Onun iradesini ve o konuda ortaya konulacak tavrın sahibi Bayburt halkıdır. Bayburt halkı bugün burada Bayburt Belediye Başkanı olarak Buraya oturtmuşsa ve sizin karşınıza çıkarmışsa demek ki o kendine göre bir yol haritası çizmiş ve kendine göre bu haritada kimin nerede yer alacağının kararını vermiş konumda. Onun için geriye dönük hiçbir konuda kendilerine hiçbir cümle kullanmadım seçim dönemi de dahil olmak üzere o konuya özen gösterdim. Hiçbir zaman hiç kimseyle kişisel karşılıklı diyaloga da girmedim. Benim tek diyalog kurduğum Bayburt halkıydı. O özen gösterdiğim konuda da onlara layık olabilme adına yapabileceklerimi onların hepsine tek tek anlattım.



Tarım yerleşkesi revize edilerek devam edecek



Burada arkadaşlarımız tarafından başlatılan projeler var. Bu projelerin bir kısmını uygularken bir kısmını da revize ederek uygulamaya çalışıyoruz. Bazı projeler arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış uygulamaya konulmuş ama bu projelerin uygulanabilirlik sıkıntıları var. Onların bazılarını hızla revize ederek uygulamamız devam etmektedir. Bu projelerin en önemlilerinden biri geçtiğimiz dönemde başlayan Tarım Yerleşkesi'dir. Şuanda Tarım Yerleşkesi projesinin yaklaşık olarak yüzde 65'i bitmiş durumdadır. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Tarım Yerleşkesini yürüten müteahhit firma Bakanlığımızın özellikle son zamanda müteahhitlere verdikleri haktan faydalanarak söz konusu hizmetini tasfiye talebinde bulunmuştur. İlgili firma kendisini tasfiye etmek için bakanlığa müracaat etmiş bu konuda maalesef şuanda biraz bekleme durumundayız. Ancak bakanlık bu konuda bize ister fesih edin ister devam ettirin diye uyarıda bulunmuştur. Bu konuda müteahhit firma ile ilgili bir takım çalışmalarımız var. Onun için bu çalışmalarımızın Bayburt halkının arzu ettiği manada devriye girmesi için gayretlerimiz devam edecektir.



Yeni mezbahane en kısa zamanda hizmete sunulacak



Yıllardan beri Bayburt'ta hijyenik açıdan uygun olmayan bir mezbaha var. Bu mezbaha benim dönemimde ilk defa olurla Tarım Bakanlığından o günkü şartlarda var olan yapısı düzenlenerek uygun şekle getirilmiş ve uygun bir konumda çalışmaya devam ediyordu ama aradan geçen süre zarfında biliyorsunuz farklı şekillerde uygulamalar oldu. Bir ara mezbaha yukarıdaki eski Et ve Balık Kurumunda hizmet verdi. Şimdiki alanda çalışmaları sağlık açısından ve hijyenik açıdan uygun olmadığını görüyorum onun için en kısa zamanda Tarım Yerleşkesi'nde bulunan mezbahanın bir an önce faaliyete geçmesi yönünde gayretimiz devam ediyor.



Daha iyi şartlarda park alanları oluşturmaya gayret ediyoruz



Bayburt'un en büyük problemlerinden biri kuşkusuz ki park sorunu. Şu anda Bayburt'un özellikle yaz aylarında en çok rahatsız olduğumuz ve gelen vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda park edecekleri alanları oluşturmaya gayret ediyoruz ama bazı hizmetler kısa zamanda yapılması mümkün değil. Önce alt yapıyı oluşturup sonradan vaat etiklerimizi elbette yapacağız ama biraz zaman tanınması lazım.



Atatürk anıtı da tekrar yerine konulacak



Şu anda Bayburt'ta özellikle hepinizin bildiği Saray Bahçesi'nin altındaki o alanın yeniden düzenleme çalışmaları devam ediyor. Geldiğimiz günden beri tempoyu arttırarak devam ettirdik. Üstündeki meydanla birlikte kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Atatürk Anıtı da tekrar yerine konulacaktır.



Bunun yanında semercilerde Hicrani Baba Otoparkı var. Ancak otoparkın üzerinde bir sıkıntı var; KUDAKA tarafından bir proje kapsamında Bayburt'taki yöresel ürünlerle ilgili ikinci katta bir Pazar yeri düzenlemesi yapılmış onu da ilk etapta faaliyete geçireceğiz. Daha sonra onu da otopark olarak Bayburt halkının hizmetine sunacağız.



Veli Şaban Mahallesi Otoparkı çalışmalarımız sürüyor



Asıl bizim hedeflediğimiz daha önce imar planında otopark olarak gösterilen geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız tarafından istimlaki yapılan Velişaban Mahallesinde bulunan alanla ilgili bir çalışmamız olacak. Bu alana yaklaşık 10 Milyon TL'lik bir proje planlamışlar. Ancak aradan geçen sürede bazı olumsuzluklarla beraber bu projenin uygulanabilirliğini ortadan kaldırdığı için şuanda biz Bayburt Belediyesi olarak farklı bir usulle yaklaşık 3,5 katı kapalı otopark olmak üzere üzerinde de 3-4 kat işyeri veya konut alanı olarak planlama hedefimiz var onu da kısa zamanda farklı bir şekilde ihale ederek başlayacağız. İhale usulünde ise alttaki 3,5 kat otopark bize ait olmak üzere üzerindeki diğer alanları da yapacak olan firmaya vermek istiyoruz. İster istemez belediyenin burada herhangi bir maliyet hesabı olmadan en kısa zamanda Veli Şaban Mahallesi'ndeki o otoparkımızı devreye sokma arzusu içerindeyiz. Çünkü Bayburt için elzem olan bir ihtiyacımıza bu şekilde çözüm olma adına gayretimiz olacak.



Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımız var



Aşağı Sanayi'de bulunan bölgede TOKİ tarafından yoğun bir çalışma yapıldı. Geçmişte Bayburt Belediyesi'ne ait olan 27.000 metre kare alanda bir çalışma yapıldı. TOKİ ile anlaşma yaparak Bayburt Belediyesi'nin var olan yapısı içerisinde TOKİ'ye vererek yaptırıldı. Ama içinde Bayburt Belediyesi'nin her hangi bir çöpü söz konusu değil. Bizim seçim vaatlerimiz içerisinde de var olan Kentsel Dönüşüm konusunda TOKİ ile çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal ile hem Bayburt'ta hem Ankara'da görüşmemiz oldu. TOKİ Başkanı ile de bu konuda çalışmalarımız var. İlerleyen zamanda bize haber verecekler. Oradaki problemi çözmek istiyoruz. Eğer bu problemi TOKİ ile çözmediğimiz takdirde Bayburt Belediyesi olarak biz devreye gireceğiz. Kendi hazırlayacağımız proje kapsamında oradaki mülkiyet sahipleri ile özellikle büyük inşaat firmalarını bir araya getirerek biz koordinasyonu sağlayacağız, arada aracı olacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ihaleye girmiş olacağız ve orayı çözmek amacı içerindeyiz.



Bayburt'un en büyük sorunu istihdam



Bayburt'un en büyük problemlerinden biri de her zaman söylediğim istihdam konusu. Bayburt'taki hemşehrilerimizin en büyük arzusu, istekleri istihdam. Bayburt Belediyesi olarak bizim hedeflediğimiz ve projelerimiz içerisinde iş ve aşı bir arada tutacak bir çalışma içerisine gireceğiz. En kısa zamanda eğer alanımızı tespit edebilirsek ilk etapta bir turşu fabrikasını faaliyete geçirmek arzusundayız. Bu aslında bizim için bir başlangıç olacak. Söz verdiğimiz çalışmalardan bir küçüğünü ilk etapta başlatacağız. İnşallah ilk etaptaki bu çalışmadan sonra ilerleyen senelerde diğer çalışmalarımız için de gayret sarf edeceğiz. Söz verdiğimiz ne varsa yerine getirme konusunda çalışmalarımız devam edecek.



Pazar yeri ile ilgili alternatiflerimiz var



Şimdi Bayburt'ta bir başka konu da özellikle Pazar yeri konusu. Geçmiş dönemde arkadaşlarımız Tuzcuzade Mahallesi'nde pazar yeri alanı oluşturmuşlar ancak yaptığımız araştırmalara göre söz konusu alanın mevcut pazar esnafına yetmediğini gördük. Arkadaşlarımız samimiyet ve gayretle bir şeyler yapmışlar. Kendilerini yürekten kutluyorum ama bence orada şu yapılabilirdi; söz konusu alanın alt katı otopark olarak ayrılabilirdi, üzerine en az iki kat kapalı pazar yeri olabilirdi, onun üzeri de yine maliyeti düşürmek için konut alanı olarak kullanılabilirdi. Bir katı da özelikle otopark olabilirdi. Otoparkın temel misyonu şu olabilirdi; Aydıntepe ve Demirözü'nden gelen araçlar orada bloke edilebilirdi, insanlara uygun sosyal tesislerle beraber en azından yapı itibariyle onlara destek olma adına güzel bir zemin oluşturulabilirdi. Şimdi bizim mevcut alanla ilgili net bir tavrımız yok. Nasıl bir yol haritası çıkaracağımız konusunda ayrı ayrı alternatiflerimiz var. Alternatiflerden bir tanesi TOKİ ile ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde Aşağı Sanayi'nin üst kısımlarında TOKİ'nin istimlak ettiği yaklaşık 72.000 metrekare alanda yeni bir kapalı Pazar yerini yeniden planlanması hedeflerimiz içerisinde. Eğer sanayinin üst kısmına Pazar yeri yapabilirsek Tuzcuzade Mahallesi'ndeki mevcut alanı vaatlerimiz içerisinde olan çocuklar için kapalı oyun alanları ve hanımefendiler için kapalı satış noktaları olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda birde otopark konusu var başlangıçta söylediğim gibi Demirözü ve Aydıntepe'den gelen araçların orada tutulması için bir yapı oluşturmak istiyorum. Velişaban Mahallesi'ndeki otopark ile yukarıdan ve aşağıdan gelen araçları orda tutarsınız Semerciler'de bulunan otopark ve ilave yapılacak alanla üsten gelen araçları orda tutabilirsek şehri dengeleyecek manada bir çalışma şekline sokulabilir.



Şölenler 7 gün sürecek



Bu yıl Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin 25'inci sini 22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında 7 gün olarak yapacağız. Belediye şartları zor olmasına rağmen Bayburt'taki hareket ve sirkülasyonu arttırıp esnafımızın birazcık yüzünü güldürmek adına bir gayretimiz olacak. Birde bu sene çok farklı olarak Dede Korkut, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmesinden bizi biraz daha farklı boyutta uluslararası bir çalışmaya sevk edecek. Bununla ilgili Türk dünyasından ve yurt dışından konuklarımız olacak. UNESCO temsilcisini Bayburt'a davet diyoruz.



Türk dünya başkentliği için başvuruda bulunacağız



Eğer nasip olursa bu şölenlerin sonucunda arzu ettiğimiz manada güzel bir program uygulamaya koyarsak önümüzdeki yıllar içerisinde Türk dünya başkentliği için başvuruda bulunacağız. Geçen yıl Duşenbe'deydi, ondan önce Türkiye'de Denizli ve Kastamonu'da yapıldı. Bayburt olarak da Türk Dünyası Başkenti olmak için müracaatta bulunacağız. Bununla ilgili yasal prosedürü yerine getirme adına gayretlerimiz devam etmektedir.



Ekmek zammı kararı birinci ayda alınmış ve bakanlıkça da onaylanmış



Ben göreve başlamadan önce 24 Ocak 2019 alınan kararla 250 gram ekmek 1,50 TL'den satışına karar verilmiş. ve bunu Ticaret Bakanlığı onaylamış. Biz Bayburt halkının haksızlığına uğradığı konularda mücadelemizi yaparız ama yasaların emrettiği konularda biraz daha itina göstermek zorunda olduğumuzu bildirmek istiyorum. Ramazan'da pideye yapılan zamma itiraz ettik. Sonuçta itirazımızın gerekçesi karşılığını buldu ve pide ücretleri bir daha düştü. Ekmek zammı Ocak ayında alınmış bir kararla Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış, fakat bu zamana kadar ertelenmiş. Bu konu esasen esnaf odalarımızın konusudur. Şuan ekmeğe gelen zam Bakanlık onaylı bir zam. İtirazda ettik ama sonuç çıkmadı. Biz tüm hemşehrilerimize aynı gözle bakar, hiç birini birbirinden ayırt etmeyiz. Ki ekmeğe verilen zamlardan sonra çevre illerde bizzat araştırma yaptırdım. Erzurum, Erzincan ve Trabzon'la bir araştırma yaptık ve fiyatlar hemen hemen aynı noktada. Bizim de buna itiraz yazımız oldu. Bizim itirazımıza gelen yazı da burada. Birinci ayda alınan karara Bayburt Belediyesi olarak olumsuz görüş bildirdiğimiz halde bu karar alınmış. Biz buna rağmen Bayburt halkının menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapacağımızı söylemek isterim.



Esnaf odaları ile yaptığımız görüşmelerde esnafımızın fiyat listelerini çıkarmak istedik. Lokantalar başta olmak üzere esnafımız fiyat listelerini görünür bir yere asacaklar. Biz de bu konuda zabıta birimimiz vesilesiyle kontrollerimizi sürdüreceğiz. Yarın öbürsü gün dışarıdan gelecek olan hemşehrilerimiz, misafirlerimiz var. Buradaki hemşehrilerimizle birlikte dışarıdan gelen vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet sunmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz."



Çoruh nehri üzerindeki çalışmalar devam etmeyecek



Açıklamalarının ardından basın mensuplarınca kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Devlet Su İşleri tarafından Çoruh Nehri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar başta olmak üzere birkaç konuda şu şekilde bilgi verdi:



"İl Koordinasyon toplantısında da gündeme getirdik. Bundan sonra artık Çoruh nehri üzerinde bir çalışma olmayacak. Devlet Su İşleri ile de bu konuyu detaylı bir şekilde konuştuk. Kendileri de bu konudan memnun olmadıklarını ifade ediyorlar. Hala nasıl bir projele ile nasıl bir şekilde başlattıklarını hiçbir kimsenin doğru bir şekilde bildiği yok. Yürüyüş yollarının yapıldığı çalışmalar dışında Çoruh üzerinde çalışmalar devam etmeyecek. DSİ ile birlikte yakın bir zamanda yürüme bantları, yeşil alanlar ve ağaçlandırmalar tamamlanacak ve Bayburt halkının hizmetine sunulacaktır. Bunun dışında bizim Bayburt Belediyesi olarak uzun vadede yaz aylarında azalan Çoruh nehri üzerinde çirkin örüntüyü ortadan kaldırmak için kauçuk bent şişirme projesi gerçekleştireceğiz.



Çoruh'un ismini tartışmanın manası yoktur



Bildiğiniz üzere Çoruh Nehri iki ayrı kaynaktan beslenmektedir. Bunların bir tanesi Mescit Dağlarından çıkan bir kaynak. Bir diğeri ise Kop dağlarından çıkan kaynak. Bu iki kaynak Maden'de birleşerek Çoruh Nehrini oluşturmaktadır. Bunların dışında da yan kaynaklar arasında da Masat'tan gelen Yıldırım Çayı vardır. Çoruh'un ismini tartışmanın manası yoktur. Herkesin bildiği gibi nehrin ismi Çoruh'tur.



Bayburt'a yakışır bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz



Benim geçmişte uyguladığım ve başarılı olduğum bir konu da odun ve kömürcülerin şehrin dışına taşınmasıdır. 1999 -2004 yılları arasındaki görev süremde şehrimizdeki odun ve kömürcüleri şehrin dışına taşıyarak onlara o günkü şartlarda güzel bir yer verdik. Allah nasip ederse bu konuyla ilgili çok güze bir çalışmamız var. Yakın bir zamanda Bayburt'taki başta demir, çimento ve inşaat malzemeleri satan esnafımız olmak üzere, büyük toptancılar olmak üzere, hurdacılar olmak üzere bunları yeni bir siteye taşıyacağız. Bu site ile ilgili alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin mutlu olacağı çalışmamız mevcuttur. İnşallah ilerleyen zamanlar içerisinde bu müjdeyi sizlere vereceğiz. Bayburt'a yakışır bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz.



Tarihi dokuya uygun restorasyon çalışmalarımız olacak



Bayburt'un tarihi ve kültürel dokusuna uygun yapılarlarla ilgili düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Arkadaşlarımız benden önce Karasakal Mahallesi'nde bir tarihi evde restorasyon çalışması gerçekleştirmişler. Ama benim arzu ettiğim manada bir onarım çalışması değil. Butik bir otel olarak güzel bir şekilde onarılmış lakin tarihi doku göz ardı edilmiş. Eski bir dokunun olduğu yerde modern bir doku uygulanmış. Ama yine de emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi ben de daha uygun alanlar arayışı içerisindeyim. Daha güzel bir yer bulursam oranın satılmasını arzu ediyorum. Tuzcuzade Mahallesi Cami'nin yanında iki tane ev var. Bunlarla ilgili uzun vade de bir çalışmamız olacak.



Türk Dünyası Parkı'na yeni bir kimlik oluşturmak istiyoruz



Tarihi Taşhan (Bedesten) belediyemizin bünyesinde sanatsal anlamda kültürel etkinliklere, iftar programlarına ev sahipliği yapmaktadır. Burayı daha da kullanılabilir şekilde projelerimiz olacak. Türk Dünyası Parkı'na yeni bir kimlik oluşturmak istiyoruz. Arkadaşlarımız şuanda çalışıyorlar, bir düzenleme içerisindeyiz."



Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Nesumittin Selçuk ve Süreyya Türkmenli, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ile ilde görev yapan basın mensupları katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA