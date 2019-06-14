Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, TBB Meclis toplantısına katıldı

Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, Ankara
'da düzenlenen Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısına katıldı.
TBB ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ardından düzenlenen 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis toplantısında tekrar başkanlığa seçildi.
Ankara'da toplanan TBB Meclisine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve encümen üyesi seçimleri yapıldı, mevcut başkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Fatma Şahin'in başkanlığında görev alacak encümen üyeleri de seçimle belirlendi. Buna göre, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Memduh Büyükkkılıç, Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan
, Yozgat
Belediye Başkanı Celal Köse
, Şırnak
Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse
, Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Konak
Belediye Başkanı Abdül Batur
, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün
, Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
TBB encümen üyeliğine seçildi. - BAYBURT