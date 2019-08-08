Bayburt Belediye Meclisinden Vali Epcim'e ziyaret

Bayburt
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclisi Üyeleri, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
Başkan Pekmezci ve meclis üyeleriyle Valilik Toplantı Salonunda bir araya gelen Vali Epcim, yeni görevi dolayısıyla kendisine iletilen başarı dileklerine teşekkür etti.
Vali Epcim, merkez ve köyleriyle birlikte Bayburt'un yaşam standardını yükseltme gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yaparak, "Şu an itibarıyla kaynakları çok etkin şekilde kullanmamız önem arz etmekte. Sayın Başkanımızın geçmişte belediyecilik ve kültür müdürlüğü deneyimleri var. Sizlerin farklı mesleki birikimleri ve tecrübeleri var. Buradan hareketle ve ortak akılla vatandaşlarımızın beklentisi olan güzel hizmetler sağlayacağız." dedi.
Bayburt'un, tarihi ve kültürüyle var olması, kültürel ve tarihi korumacılığın merkezi olması gereken bir şehir olduğuna işaret eden Epcim, şöyle konuştu:
"Şehrin değişik mekanlarında elliye yakın tescilli kültürel varlığı olan bir şehrimiz var. Bunları Sayın Başkanımızla istişare edip ziyaret edeceğiz. Hizmet bir süreçtir. Bütün işler bir iki yılda yapılamaz fakat her şehrin bir yol haritası, bir stratejik planı olur. O plan doğrultusunda şehre doğruları yapmak lazım. Hepimiz için söylüyorum, gelecekte 'Bu karar hangi belediye meclisinden çıktı?' uygulamalarından Allah bizleri uzak tutsun. Bizleri güzel hizmetlere vesile kılsın. Şehrin geleceğine güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin."
Pekmezci ise Bayburt Belediyesi olarak tarihi ve kültürel dokuyu koruma kararlığında olduklarını vurgulayarak, "Bayburt Belediyesinde 15 meclis üyesi var. Bugünkü yapı itibarıyla 4 aylık süreç içerisinde bütün belediye meclis kararlarını oy birliğiyle alırız. Bugüne kadar oy birliği olmadan alınan hiçbir kararımız olmadı. Bundan sonra da olmayacak." ifadesini kullandı.
Başta Valilik olmak üzere tüm kurumlarla diyaloğu en üst seviyede tutacaklarını aktaran Pekmezci, "İnşallah Bayburt'ta güzel şeyler paylaşmanın mutluluğunu birlikte yakalarız. Bayburt Belediyesi olarak Bayburt'un kalkınmasına yönelik her türlü düşüncede sizlere de gerekli desteği vereceğimizden asla kuşkunuz olmasın." diye konuştu.