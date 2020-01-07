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Bayburt Belediyesi canlı hayvan pazarında hizmet vermeye devam ediyor

Bayburt Belediyesi bünyesinde olan canlı hayvan pazarında Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

07.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:21 Bayburt Belediyesi canlı hayvan pazarında hizmet vermeye devam ediyor
Belediyesi bünyesinde olan canlı hayvan pazarında Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bayburt Belediyesine ait olan canlı hayvan pazarı haftanın salı günleri hizmet veriyor. Bayburt Belediyesi şehrin ekonomisine katkı sağlayan vatandaşlara ve çiftçilere ise veterinerlik hizmeti sunuyor. Bayburt'un tarım ve hayvancılık sektörüne ivme kazandıracak tarım yerleşkesinde bulunan moderne canlı hayvan pazarı ve kesimhane yeni sezonda hizmete sunulması için çalışmalar devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin ekonomisine büyük katkı sunan çiftçilerimize bereketli kazançlar dileriz. Her salı günü belediyemize ait canlı hayvan pazarında alış veriş için bir araya gelen vatandaşlarımıza ve çiftçilerimize Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelimizle hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Bayburtumuzun tarım ve hayvancılık sektörüne ivme kazandıracak tarım yerleşkesinin ilk etabında yer alan modern canlı hayvan pazarı ve kesimhanenin yeni sezonda hizmete sunulması için son çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" denildi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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