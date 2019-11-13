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Bayburt Belediyesi ekiplerinin bordür çalışması devam ediyor

Bayburt Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

13.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:56Bayburt Belediyesi ekiplerinin bordür çalışması devam ediyor
Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Onarım ve yenileme gereken her bölgede çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kaleardı Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezi önünde kaldırım ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.

Yaya kaldırımlarında bulunan ve çeşitli nedenlerden dolayı sökülüp, bozulan bordür ve kilitli parke taşları Belediye Fen İşleri ekiplerince döşenerek halkın hizmetine sunuluyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "İlimizde yaşayan hemşerilerimizin, daha mutlu ve daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, gerek mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmaları, gerekse ve park alanlarının oluşturulması için, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor" diye konuştu. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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