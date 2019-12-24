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Bayburt Belediyesi konkasör tesisini taşıyor

Uzun süredir gündemde olan Kaleardı Mahallesi mevkiinde bulunan ve mahallede tozlanmaya neden olan konkasör tesislerinin kaldırılması konusunda ilk adım Bayburt Belediyesi'nden geldi.

24.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:40 Bayburt Belediyesi konkasör tesisini taşıyor
Uzun süredir gündemde olan Kaleardı Mahallesi mevkiinde bulunan ve mahallede tozlanmaya neden olan konkasör tesislerinin kaldırılması konusunda ilk adım Belediyesi'nden geldi.

Belediyeye ait konkasör tesisi Kaleardı Mahallesi mevkiinde bulunan şantiyeden yerleşim alanlarından daha uzakta yer alan yine Bayburt Belediyesi'ne ait taş ocağına taşınıyor.

"Diğer firmalara örnek olacak"

Beraberinde Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte şantiyede bu kapsamda sürdürülen çalışmaları yerinde takip ederek bilgi alan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, günlük 750 ton taş kırma kapasiteli konkasör tesisinin taşınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında Kaleardı Mahallesi'nde meydana gelen tozlanma şikayetinde bir nebze olsun azalma olacağını ve bu adımın bölgede tesisi bulunan diğer firmalara da örnek olacağını ifade etti. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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