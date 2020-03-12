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Bayburt Belediyesi korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı

Bayburt Belediyesi korona virüsüne karşı haftalar öncesinden başladığı dezenfekte çalışmalarını artırdı.

12.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:30
Bayburt Belediyesi korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı
Bayburt Belediyesi korona virüsüne karşı haftalar öncesinden başladığı dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Çin'in Vuhan kentinde 3 ay önce ortaya çıkan yeni tip korona virüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasının ardından Bayburt genelinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ve halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapan Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün Türkiye'de de görüldüğü açıklamasının üzerine tedbirlerini artırdı. Çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, cami şadırvanları, tuvaletler gibi halkın ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfekte çalışmalarına ilaveten terminal, hizmet binaları da dezenfekte edildi.

Belediye yetkilileri, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili birimleriyle koordinasyon içinde tedbirler geliştirerek, koruma önlemlerini yaygınlaştırarak ve genişleterek bu salgına karşı mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Bize bir şey olmaz diyerek değil, biz bu mücadeleyi kazanacağız diyerek hep birlikte çalışalım. İlgili her bir kamu görevlisi bu ciddiyetle yaklaşırsa, her bir vatandaşımız kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz zarar görmeden çıkar" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Bayburt, Wuhan, Güncel

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