Bayburt Belediyesinden 'Atatürk Heykeli' Açıklaması: En Kısa Zamanda Eski Yerine Konulacak

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin hoş olmayan biçimde yer aldığı ve sosyal medyada tepkilere neden olan fotoğraf ile ilgili Bayburt Belediyesince bir açıklama yapıldı.

HEYKELİN YENİDEN ESKİ YERİNE KONULACAĞI AÇIKLANDI

Otopark ve Saray Bahçesi projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi, çalışmalar dolayısıyla alandan alınan Atatürk heykelinin muhafaza edilmek üzere kaldırıldığı, proje tamamlandığında Atatürk heykelinin en güzel şekliyle alanda yeniden yer alacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Bayburt Belediyesinden yapılan açıklamada "Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur" denildi.

"FOTOĞRAFLAR SAPTIRILARAK YAYINLANMIŞTIR"

Bayburt Belediyesinden yapılan açıklama şöyle: "Belediyemiz tarafından Bayburt'umuza hem otopark hemde bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli Bayburt'a kazandıracağımız Saray Bahçesi'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."