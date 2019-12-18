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Bayburt Belediyesi'nden eğitime destek

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda 8. Sınıf ve 12. sınıflar için düzenlenecek olan deneme sınavları Bayburt Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

18.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:50Bayburt Belediyesi'nden eğitime destek
2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda 8. Sınıf ve 12. sınıflar için düzenlenecek olan deneme sınavları Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokolün ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak eğitime desteklerinin her zaman süreceğini söyleyerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimleri için belediye olarak desteklerimiz sürmektedir. Gelişmiş ülkelerin temeli ancak eğitimle atılır. Bir eğitimci ve yerel yönetici olarak çocuklarımızın her zaman yanındayım. Bayburt Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınavlarına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri adına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye eğitime verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Süreyya Türkmenli de hazır bulundu. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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