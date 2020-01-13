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Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Bayburt'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

13.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:12Bayburt Belediyesi'nden karla mücadele çalışması
'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışının başlamasıyla Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Şehir merkezindeki yolları ve kaldırımları temizleyen ekipler kaza ve olumsuzluklara karşı ise tuzlama çalışması yapıyor.

Ana arterlerde tuzlama çalışması yapılıyor

Ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da şehir içi araç ve yaya trafiğinde buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Fen İşleri Müdürlüğünce tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle ana arterlerde yoğunlaşan tuzlama çalışmasıyla buzlanmadan dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçiliyor. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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