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Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller hayvanların kolaylıkla erişebileceği noktalara kuru mama bıraktı.

13.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:02Bayburt Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personeller hayvanların kolaylıkla erişebileceği noktalara kuru mama bıraktı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Bayburt Belediyesi sahip çıktı. Belediye'ye bağlı Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personelleri şehrin farklı noktalarına sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği yerlere özel kaplara koydukları kuru mamaları bıraktı. Konuyla ilgili vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için belediye ekiplerimizle çalışmalar yapılıyor. Dostlarımızın aç kalmaması ve soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyotlarla kış mevsimi boyunca besleme çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızdan kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımıza yardım etmelerini rica ediyorum" diye konuştu. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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