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Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri denetimde

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri perakende satış yapan marketlerde fiyat ve yerli üretim bandrol denetimi gerçekleştirdi.

26.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:18 Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri denetimde
Belediyesi Müdürlüğü ekipleri perakende satış yapan marketlerde fiyat ve yerli üretim bandrol denetimi gerçekleştirdi.

Halk sağlığının korunması, gıda güvenliği ve fahiş fiyatla satışların önlenmesi konusunda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri marketlerde yaptıkları incelemelerde ürünlerin son kullanma tarihleri, yerli üretim bandrol kontrolü, etikette yazan fiyatla kasadaki fiyatın aynı olup olmaması, yerli üretim mallarda yerli üretim olup olmadığını gösterir etiket bulunup bulunmadığına ve ürün tedarik faturaları gibi durumlara dikkat ederek titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan marketlere uyarılarda bulunan ekipler bir sonraki denetimlerde eksikliklerinde devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağını belirtilerek ihtar verdi.

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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